Suicide d'un anesthésiste à l'hôpital d'Ajaccio : un an après, de la solidarité et des questions

Le rassemblement de plusieurs dizaines de soignants sur le parking de l'hôpital de La Miséricorde le 23 novembre 2022. Un hommage solennelle à Thierry, un an après qu'il se soit donné la mort.

Un an après le suicide de Thierry Quilici, à l'hôpital d'Ajaccio, un rassemblement a eu lieu ce mercredi 23 novembre devant l'établissement. Avant de passer à l'acte, l'infirmier avait exprimé à plusieurs reprises son malaise face à l'impréparation et aux difficultés rencontrées en mars 2020, lors de la première vague de Coronavirus. Des difficultés qu'il avait exprimé sur l'antenne de RCFM, d'abord anonymement, et puis sans masque aucun.

Visiblement, c'est une erreur de sa part dans le traitement d'un cas, plus tard, qui l'a conduit à ce geste tragique. Un an après, ses collègues lui rendent hommage sur le parking de l'hôpital, face à l'administration de l'établissement. Sur place, beaucoup de dignité, mais aussi de l'émotion, et de l'incompréhension.

Les familles et collègues de Thierry Quilici le revendiquent haut et fort : son suicide, sur son lieu de travail ne peut être dégagé de tout lien avec les conditions dans lesquelles il exerçait. L'infirmier avait notamment fait état de "peurs" et autres inquiétudes quant à la santé psychologique de ses collègues, pas assez considérés par les services de l'hôpital de la Miséricorde, selon lui. Une situation qui, aux dires de beaucoup, semble être toujours aussi inquiétante au sein de l'établissement.