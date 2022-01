Suivi des océans : l'Ifremer et la Bretagne au cœur du déploiement de nouvelles balises

A l'approche du One Ocean Summit qui aura lieu à Brest du 9 au 11 février, l'Ifremer dévoile sa participation dans le futur programme international Argo pour la période 2021-2027.

Aujourd'hui, 4 000 balises sont déployées à travers les océans du globe pour réaliser des mesures (température, salinité) jusqu'à 2 000 mètres de profondeur.

Des balises jusqu'à 6 000 mètres de profondeur...

Des balises qui ont une durée de vie de 5 ans environ. Une fois leurs piles consommées, elles tombent au fond de l'océan. Pas très écologique mais le total des 6 000 balises déployées depuis le début des années 2 000 ne représente "que" l'équivalent de deux terrains de tennis. Alors qu'elles apportent des données essentielles aux scientifiques pour comprendre l'impact du réchauffement climatique sur les océans.

...plus performantes et mieux équipées

Les futures balises déployées seront plus performantes : un quart des ces balises pourront descendre à 4 000 mètres (voire 6 000 mètres pour certaines) et un autre quart des balises nouvelle génération seront équipées de nouveaux capteurs biogéochimiques pour mesurer l'acidité, la luminosité, la chlorophylle ou l'oxygénation.

Cela va permettre aux scientifiques de mesurer l'évolution des eaux profondes. Un univers encore très méconnu. Aujourd'hui, les rares mesures effectuées sont faîtes via des campagnes océanographiques par bateaux, ponctuelles et coûteuses.

La France veut faire passer son quota de balises à 10% du nombre total contre 8 à 9% aujourd'hui. Et donc déployer environ 80 flotteurs par an d'ici la fin de la décennie.

21 millions d'euros investis dans 3 projets

Sur 21 millions d'euros investis par la France dans les différents projets, la Bretagne figure en bonne place. Le projet ObsOcean dédié à l'acquisition de flotteurs coûte près de 10 millions d'euros et mobilise l'Ifremer et le SHOM (le service hydrographique et océanographique de la Marine). L'Université de Bretagne Occidentale est également associée au projet.

Un autre projet (PIE) est porté par l'Ifremer, le SHOM et l'UBO et vise au développement technologique des capteurs en eaux profondes jusqu'à 6 000 mètres et biogéochimiques (5 millions d'euros).

Enfin le projet Equipex Argo-2030 est dédié aux expériences scientifiques menées sur ces flotteurs en l'étendant à recherche écologique marine (capture de planctons, échantillonnage des couches abyssales, observations biogéochimiques profondes). L'entreprise NKE Electronics basée à Hennebont fait partie des industriels mobilisés.

Quel impact au fond des océans ?

L'idée est de voir quels sont les changements dans l'océan profond. Jusqu'à présent, il était très compliqué d'aller faire des mesures dans les profondeurs. Cela a pris 10 ans pour faire une campagne internationale dans les années 90. Avant cette campagne, on pensait que l'océan profond était immobile et qu'il ne se passait rien. Or, on sait aujourd'hui que des courants y circulent et qu'il est aussi impacté par le changement climatique. Et on a besoin d'avoir plus de données pour savoir vraiment comment tout ça évolue.

Carbone et courants

90% de l'excès de chaleur dû aux activités humaines est stocké dans l'océan. On sait aujourd'hui qu'il atténue de manière très forte le réchauffement en stockant notamment du carbone (30% des émissions dues aux activités humaines). Il y a un risque important qu'à terme il ne puisse plus en capter voire qu'il en relâche dans l'atmosphère.

Ces balises vont aussi permettre de mieux surveiller un éventuel changement de la circulation des courants comme le Gulf Stream qui redistribue la chaleur sur l'Europe de l'ouest. Les balises actuelles permettent de surveiller les courants de surface. Les futures données permettront de savoir comment les courants de profondeur redistribuent le froid au niveau de la planète.