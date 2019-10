Super U rappelle des steaks hachés potentiellement contaminés à la bactérie E.coli

Les magasins U rappellent des steaks hachés surgelés potentiellement contaminés à la bactérie E.coli, a annoncé le groupe ce jeudi. Les clients qui en ont achetés sont priés de ne pas les consommer et de les rapporter en magasin. L'ingestion de la bactérie peut provoquer des troubles digestifs.

Les magasins de la chaîne Super U rappellent des lots de steaks hachés pur bœuf surgelés, car ils sont potentiellement contaminés à la bactérie E.Coli, annonce le groupe dans un communiqué, rapporte franceinfo ce jeudi. Système U évoque une "suspicion de présence du germe E.coli".

Les boîtes de 1 kg et 10 steaks hachés concernées

Les steaks hachés concernés par ce rappel sont conditionnés en boîtes de 1 kg, contenant chacune 10 steaks de 100g. L'emballage porte le code-barres 3256224170150, le numéro de lot 234 et l'estampille sanitaire FR 44 036 007. La date limite de consommation indiquée sur ce lot est le 22/08/2020.

Super U met à disposition des clients un numéro de téléphone pour joindre le service consommateur : le 09 69 36 69 36.

Risque de diarrhées et vomissements

Il est demandé aux clients qui ont encore chez eux ces steaks hachés surgelés de ne pas les consommer et de les rapporter en magasin. En cas d'apparition de symptômes de type diarrhées, douleurs abdominales ou vomissements, il est vivement conseillé de consulter immédiatement un médecin, en lui indiquant la consommation de ce produit et la présence possible de la bactérie E. coli.