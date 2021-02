Supermarchés, gare, salles municipales : une campagne itinérante de dépistage est lancée en Meurthe-et-Moselle

L'annonce est faite aux voyageurs en gare SNCF de Nancy ce lundi 22 février : s'ils le souhaitent, ils peuvent effectuer un test antigénique gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance dans un espace réservé du hall des départs. Mais le stand est (trop) discret et les candidats sont peu nombreux à se présenter. Anne a été alertée par un ami : "Je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu plus de diffusion de l'information car la gare, c'est un lieu de passage impeccable. Moi, je suis à 100% à fond avec ces initiatives !"

Environ 300 tests antigéniques peuvent être effectués à chaque étape de la campagne © Radio France - Isabelle Baudriller

Anne et les autres candidats au test sont accueillis par une équipe de médiateurs de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, encadrée par Kévin Gousset, infirmier. "Les médiateurs de lutte anti-covid, c'est un dispositif mis en place en fin d'année dernière dans le but de former davantage de personnes habilitées à faire des prélèvements et donc augmenter la réponse de dépistages de masse comme celui-ci", explique-t-il.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet et la déléguée territoriale par intérim de l'ARS, Aline Osbéry en compagnie des médiateurs de lutte anti-covid © Radio France - Isabelle Baudriller

Avec un taux d'incidence de 204,7 et un taux de positivité de 4,8% ce 22 février, la situation sanitaire de la Meurthe-et-Moselle est plutôt stable selon l'Agence de Santé Grand Est mais l'ARS traque les variants du virus dans le département, en particulier brésiliens et sud-africains. "Ce n'est pas une flambée comme en Moselle", souligne Aline Osbéry, déléguée territoriale par intérim de l'ARS en Meurthe-et-Moselle. "Mais on voit une progression comme au niveau national. Donc on surveille ça."

Cette campagne est proposée de Nancy à Longwy, en passant par Houdemont, Frouard, Pont-à-Mousson, Briey, Villerupt et Lexy jusqu'à samedi 27 février. "Je ne dirais pas que le sud du département est préservé mais connaît des taux d'incidence un peu moins élevés", note le préfet de Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet. "On voit bien que sur le nord du département, le Pays-Haut et la proximité avec la métropole messine, on a des taux d'incidence un peu plus élevés et notamment une circulation des variants sud-africains et brésiliens qui nécessitaient que l'on concentre ces tests sur ce secteur."

Les étapes du dépistage :

Mardi 23 février : 9h - 12h, Frouard, centre commercial Leclerc et 14h – 17h, Pont-à-Mousson, Espace Montrichard

: 9h - 12h, Frouard, centre commercial Leclerc et 14h – 17h, Pont-à-Mousson, Espace Montrichard Mercredi 24 février : 9h - 12h30, Val-de-Briey, parking du magasin Super U

: 9h - 12h30, Val-de-Briey, parking du magasin Super U Jeudi 25 février : 9h - 12h30, Longwy Place Darche

: 9h - 12h30, Longwy Place Darche Vendredi 26 février : 9h - 12h30, Villerupt, hall de la mairie et 14h – 17h, Lexy, centre commercial Leclerc

: 9h - 12h30, Villerupt, hall de la mairie et 14h – 17h, Lexy, centre commercial Leclerc Samedi 27 février : 9h - 13h, Houdemont, hypermarché Cora.