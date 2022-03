Sur l'Orléanais, un nouveau numéro de téléphone pour des consultations médicales rapides

Des médecins libéraux de la métropole Orléanaise proposent un service d'accès aux soins non programmés. Un numéro de téléphone fonctionne dès ce lundi. Objectif : faciliter l'accès le plus rapidement possible à un généraliste en cas d'urgence ressentie.

C'est un dispositif qui va changer la vie de nombreux habitants de la Métropole d'Orléans. A partir de ce lundi, un numéro de téléphone est mis en place par les médecins de la CPTS'O (Communauté professionnelle territoriale de santé orléanaise) qui regroupe 16 des 22 communes, pour prendre en charge "les soins non programmés". L'objectif est de proposer des consultations qui ne relèvent pas de l'urgence vitale mais qui nécessitent un rendez-vous médical rapide, sous 24 à 48 heures.

Un seul numéro : 07 88 85 71 51

Cela peut concerner un enfant qui a de la fièvre, des vomissements, ou bien encore un adulte qui souffre d'un mal de ventre ou de douleurs aigües au dos, bref tout ce qui nécessite de consulter sans attendre. "Vous avez par exemple très mal aux oreilles, explique Aurélie Letertre-Monnier, coordinatrice de la CPTS'O, vous appelez ce numéro, une secrétaire médicale vous posera quelques questions pour connaitre votre pathologie et vous orientera vers l'un des médecins d'astreinte, elle vous donnera l'adresse, et l'heure de votre rendez-vous".

Aurélie Letertre-Monnier, coordinatrice et Parvine Bardon trésorière de la communauté professionnelle territoriale de santé orléanaise - Lydie Lahaix

Une trentaine de médecins libéraux ont adhéré au dispositif, précise Aurélie Letertre-Monnier, "ce système s'adresse à des personnes qui n'ont pas de généraliste ou dont le médecin traitant n'est pas disponible sur le moment pour les soigner. Il ne s'agit pas d'appeler pour seulement avoir un renouvellement d'ordonnance ou un certificat médical, ce service n'est pas destiné à cela".

40 à 50 créneaux disponibles par jour

Il garantit au malade d'avoir un rendez-vous dans les vingt-quatre à quarante-huit heures, les généralistes qui sont tous volontaires, recevront dans leurs cabinets. Le médecin qui participe "choisit combien de fois il veut intervenir dans la semaine, il dégage deux heures de son temps où il peut recevoir en général entre huit et dix patients, donc normalement nous devrions avoir entre quarante et cinquante-deux rendez-vous possibles par jour" comptabilise la coordinatrice. Le malade devra parfois se déplacer du nord au sud de la métropole ou vice-versa, car "cela dépendra des astreintes" explique Aurélie Letertre-Monnier.

Décrocher un rendez-vous restera quelque chose de ponctuel, en aucun cas il s'agit de trouver là un médecin pérenne pour ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas l'objectif de ce dispositif qui joue sur la rapidité d'intervention. Et c'est un plus précisément à ce niveau, pour le docteur Parvine Bardon, trésorière de la CPTS'O, elle estime que cela va permettre de désengorger les urgences de l'Hôpital de La Source.

C'est vraiment un meilleur accès aux soins pour les habitants d'Orléans

"Avec ce nouveau système, les patients qui ont des soins non programmés donc des urgences ressenties, ne vont plus attendre, six heures, huit heures, douze heures à l'hôpital pour s'entendre dire, allez voir votre médecin traitant demain. Ils seront pris en charge sans avoir attendu comme cela, donc ils auront un rendez-vous avec un médecin qu'ils ne connaissent pas, ils n'auront pas des réponses à tous leurs problèmes car ils y vont pour un problème spécifique et ce médecin ensuite informera bien sûr le médecin traitant du patient s'il y a lieu".

Une trentaine de médecins libéraux ont adhéré au projet qui s'applique sur 16 communes de la métropole - Lydie Lahaix

Les professionnels rappellent que pour toute urgence vitale, évidemment il ne faut pas composer ce numéro de téléphone, mais bien appeler le 15, le numéro des urgences.

Ce nouveau service va fonctionner du lundi au vendredi de 8h à 20 heures. Un système qui a déjà fait ses preuves, il est en place depuis le mois dernier sur l'Est orléanais. Et c'est la CPTS Beauce-Gatinais autour de Bazoches-les-Gallerandes/Pithiviers dans le nord du Loiret, qui a été la première à le proposer dans le département, c'était en 2020.