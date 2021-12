Sur la Côte des Iles, 5000 patients privés de médecins durant au moins une semaine

Depuis lundi 6 décembre, quelque 5000 patients suivis par les trois généralistes qui exercent au sein du cabinet médical privé de Barneville-Carteret sont privés de médecins. Les généralistes en question ont été rattrapés par le covid, tous les trois atteints par la maladie, et donc, en arrêt. Si leur état de santé le permet, ils pourront reprendre le travail en début de semaine prochaine.

En attendant, la situation est très commentée dans la commune. "C'est une sacrée blague", réagit une patiente. Mieux vaut en sourire qu'en pleurer, mais la colère n'est pas loin. "C'est inadmissible de fermer un centre de santé et de laisser la population sans solution. Les médecins dans les communes voisines ne nous prennent pas", poursuit cette habitante.

Un "avant-goût" des problématiques à venir

Du côté de la mairie, Annie Poisson, la première adjointe au maire aurait aimé être prévenue. "Evidemment, nos médecins peuvent tomber malade, on ne leur en veut pas, en revanche nous aurions aimé être alertés de cette situation que nous avons découvert par hasard et qui met la population dans l'embarras". Et de fait, en cas d'urgence, et puisque les cabinets médicaux voisins ne prennent plus de patients, il n'y a qu'une solution : s'orienter vers SOS Médecins à Cherbourg ou vers les urgences de l'hôpital Pasteur.

Cette situation est, fort heureusement, temporaire et devrait se normaliser dans les prochains jours avec le retour des médecins malades. Mais à Barneville-Carteret, tout le monde y voit un avant-goût de ce qui attend la population d'ici quelques mois avec le départ en retraite de deux des trois praticiens. Pour l'heure, les recherches pour trouver des remplaçants sont restées vaines et dans les rues du bourg, de plus en plus d'habitants se disent favorables à des mesures d'obligation d'installation pour les futurs médecins.