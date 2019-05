Sur le circuit du Val de Vienne, 500 Ferrari contre le cancer

Poitiers, France

Les amateurs de bolides et de spectacle ne ratent jamais le 1er weekend de juin pour se rendre sur le circuit du Vigeant dans le Sud Vienne. Certains collectionneurs et amateurs viennent même d' Allemagne, d' Autriche, de Suisse, de Grande Bretagne. Pour assurer le spectacle cette année encore les organisateurs ont innové comme le souligne Jean Pierry Doury, le patron de l'épreuve "Il y aura plus de 900 voitures sur le paddock, des tours des pistes avec des voitures de légendes les fameuses Ferrari, mais aussi des Porsche, Jaguar, BMW, Mercedes, Aston Martin et autres Maserati et Lamborghini, et puis la présence aussi de la patrouille de France". Le tout pour la bonne cause.

Le baptême de piste est à 35 euros pour effectuer plusieurs tours de pistes à bord d'une voiture de légende.

Chaque euro dépensé sur la manifestation par le grand public comme les baptêmes de piste dans les Ferrari est versé aux chercheurs du CHU de Poitiers comme l'explique le Professeur Tourani "l'avantage c'est qu'au moment où le circuit est ouvert aux bolides tous les frais sont pris en charge, et chaque euro dépensé par les visiteurs c'est au bénéfice des chercheurs du CHU". Le baptême de piste public est à 35 euros pour effectuer comme passager plusieurs tours de pistes à bord d'une voiture de légende.

Nanoknife une machine financée par "500 Ferrari contre le cancer" © Radio France - Vincent Hulin

Aujourd'hui plus de 4 millions d'euros ont été récoltés pour la recherche contre le cancer du pole cancérologie du CHU exemple concret avec le Pr David Tougeron "Nous avons pu financer grâce à Sport et Collection, une machine extraordinaire Nanoknife qui permet de détruire les tumeurs en respectant les structures nobles comme les vaisseaux ou les nerfs, notamment pour soigner le cancer du pancréas". Cette année 5 projets ont retenus, et ces chercheurs ont besoin de 278.000 euros.