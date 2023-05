Sur le manque d'urgentistes, "il faut tenir jusqu'à 2030", annonce la directrice de l'ARS Gironde

Lesparre-Médoc , Blaye, Sainte-Foy-la-Grande , et même le CHU Pellegrin à Bordeaux... En Gironde, les accueils des services d'urgence ont fermé provisoirement les uns après les autres ces derniers mois. "Notre sujet, c'est d'anticiper et de s'adapter", répond ce mercredi sur France Bleu Gironde la responsable de l'Agence régionale de santé (ARS) dans le département. Bénédicte Motte explique que l'ARS met en place une "gradation des services d'urgences pour préserver les services les plus importants, comme Libourne ou les services d'urgences de la bande littorale". "Ces mesures d'adaptation sont faites justement pour pouvoir aussi communiquer", poursuit-elle.

Concernant le CHU Pellegrin, même si ses urgences ne sont plus accessibles au public depuis le 16 mai, Bénédicte Motte revendique le choix de "sanctuariser" le lieu et son "plateau technique d'excellence".

Aujourd'hui il manque "25% à un tiers des postes d'urgentistes", recense Bénédicte Motte, qui pointe du doigt le resserrement du numerus clausus en France, descendu en dessous de 4.000 places en deuxième année de médecine dans les années 1990. "Maintenant, en formation, ça va être 11. 000", souligne-t-elle, tout en prévenant "qu'il faut tenir jusqu'en 2030", vu les délais de formation des médecins. En attendant, "40 urgentistes vont être formés sortir en Nouvelle-Aquitaine" l'an prochain, contre 20 habituellement, explique Bénédicte Motte.