Sur le marché d'Aucamville, on en a "ras-le-bol" de l'épidémie de Covid

Les cas de Covid repartent à la hausse ces dernières semaines en Occitanie. À partir de ce lundi, le masque redevient obligatoire en Ariège et en Haute-Garonne où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants.

La perspective d'une nouvelle vague de Covid ne réjouit personne sur le marché d'Aucamville, au nord de Toulouse. "On ne sait pas où on va, regrette Jacky. Un coup il n'y a presque plus rien, après ça se dégrade : ça n'arrête pas. C'est le brouillard le plus complet, un brouillard épais. On en a marre, mais comme les gens qui nous gouvernent à mon avis. On en a tous ras le bol."

"Il faut protéger nos enfants, nos personnes âgées et nous-même" assure René. "Ça m'inquiète, confie Martine. Il faudrait que ça s'arrange au lieu de lâcher prise, notamment sur le masque."

La campagne de rappel avance doucement

Pour contrer cette nouvelle vague épidémique, notamment chez les plus âgés, le gouvernement veut accélérer la campagne de rappel du vaccin, la fameuse troisième dose.

En Occitanie, 5% de la population en âge d'être vacciné a fait ce rappel, soit environ 300 000 personnes. Un tiers des plus de 75 ans ont fait ce rappel mais seulement 10 % des 65-75 ans.

La bonne nouvelle, c'est que les injections de troisième dose se multiplient ces dernières semaines. 8 500 rappels sont effectués chaque jour en Occitanie. On en comptait que 6 000 début octobre.