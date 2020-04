"Sur le plan psychologique, il peut aussi y avoir une deuxième vague Covid-19" note une psychiatre de Limoges

Du petit coup de blues ponctuel à la grosse déprime, nos nerfs sont parfois mis à rude épreuve par le confinement qui dure depuis plus d'un mois. En Haute-Vienne et en Corrèze, des cellules d'aide médico-psychologiques sont joignables par téléphone, pour nous aider à surmonter cette épreuve inédite. Chaque personne explique sa situation, afin d'être rappelée par un psychiatre ou psychologue, en fonction du problème soulevé.

Tout le monde peut appeler

En Haute-Vienne, c'est le docteur Nathalie Salomé, psychiatre au centre hospitalier spécialisé Esquirol, qui s'occupe de cette cellule d'aide médico-psychologique. La structure s'adresse à la population en général, même si elle reçoit aussi des appels de professionnels de la santé. Il y a aussi des personnes en deuil, pas forcément pour des décès liés au Covid-19, mais pour qui l'accompagnement des défunts est plus compliquée en raison des restrictions imposées par le confinement.

Surtout, "la plupart des gens qui appellent n'ont jamais eu de liens avec la psychiatrie, ni de problèmes psychologiques. Ils se retrouvent dans des situations d'angoisse importante directement liées au confinement" précise le docteur Salomé. Pour elle c'est un nouveau public, à qui il faut apporter une écoute, des conseils et un accompagnement ciblé.

Plus le confinement dure, plus c'est difficile à vivre ?

Des dizaines de personnes appellent chaque semaine la cellule médico-psychologique de la Haute-Vienne. Selon le docteur Salomé"plus le confinement dure, plus ça peut déstabiliser certaines personnes. Mais à l'inverse, il y a des gens qui étaient en difficulté au début et qui arrivent à trouver un rythme de croisière grâce aux conseils qu'on leur donne. Ils le vivent ainsi un peu moins mal."

Les personnes qui en ont besoin peuvent être rappelées plusieurs fois pour ces entretiens qui durent environ 30 minutes. Dans certains cas, les psychologues peuvent également envisager un suivi plus poussé et à plus long terme dans certains cas. "Il nous est aussi arrivé de faire _des consultations physiques en urgence_, par exemple auprès de personnels soignants ou dans des Ehpad" ajoute la psychiatre. Mais pour le reste de la population, c'est surtout après le confinement que le suivi pourra être accentué.

Le déconfinement sera aussi une période risquée

L'écoute et l'accompagnement des cellules d'urgence médico-psychologiques ne s'arrêteront d'ailleurs pas au moment du déconfinement. Bien au contraire. A ce moment là, le docteur Salomé redoute que les difficultés s'amplifient. _"Le risque c'est que les gens tiennent pour l'instant et se laissent déborder après."Ce qui l'inquiète également, ce sont les gens qui ne demandent pas d'aide pour l'instant, mais le feront peut-être après. Elle prône donc la vigilance, face à"une deuxième vague psychologique"_ dans cette crise du coronavirus.

Les coordonnées des cellules d'urgence médico-psychologiques en Limousin

En Limousin, deux cellules départementales d'urgence médico-psychologique sont joignables du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Pour la Haute-Vienne il faut appeler le 05.55.43.68.87 et pour la Corrèze le 05.55.18.84.92. Dans la Creuse il n'y a pas de numéro dédié spécifiquement au niveau du département, mais la préfecture rappelle qu'il existe aussi un numéro d'appel national : 0800.130.000.