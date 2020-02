Sur le port de Marseille, 4.000 personnes vaccinées,16 cas avérés

Marseille, France

Cette bactérie n'a aucun lien avec le coronavirus chinois. Depuis environ un mois plusieurs personnes ont présenté et présentent des signes de cette infection. Pour enrayer se progression, depuis ce lundi matin, les 4.000 travailleurs de 13 nationalités peuvent être vaccinés. Cette vaccination est en fait réalisée sur la base du volontariat.

Une telle opération de vaccination est une première en France sur un chantier naval. Plus de trois semaines après les premiers symptômes de pneumonie, l'institut Marseille infection a donné l'alerte à la suite de l'examen des prélèvements de bactéries dans les hôpitaux marseillais. Cette bactérie se développe dans les lieux confinés avec de la poussière et la présence de solvants. C'est donc le cas du navire en rénovation. Le Norwegian Spirit, lieu de l'épidémie, est en réfection dans la "forme 10", le plus grand bassin de ce type en Méditerranée. Elle est exploitée par Chantiers Navals de Marseille.

D'autres épidémies de pneumocoques ont éclaté sur des chantiers navals ces dernières années, en Norvège, en Irlande ou encore en Finlande à Turku, ici une trentaine de salariés sur 7.000 sont tombés malades. Le navire et les ouvriers repartent à partir de ce vendredi.