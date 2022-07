"Sur qui ça va tomber ?" : les habitants de la plaine d'Aunis inquiets face aux pesticides

Une centaine de personnes, des élus, mais aussi beaucoup d'habitants, tous réunis ce mercredi 27 juillet dans la salle des fêtes de Montroy, au cœur de la plaine d'Aunis à côté de La Rochelle (Charente-Maritime). L'assemblée forme un cercle, tels "des alcooliques anonymes", compare quelqu'un, pour tenter de détendre un peu l'atmosphère. Ici, les visages sont crispés. Et pour cause, tous ont été interpellés sinon apeurés par les résultats de l'étude menée par Atmo Nouvelle-Aquitaine. Début juillet, l'organisme a publié les données relatives à la concentration de pesticides dans l'air, relevées sur son site de Montroy. Bilan : jamais de tels chiffres n'avaient été observés en France, ce territoire est le plus pollué de l'hexagone au prosulfocarbe, un herbicide.

Les organisateurs ne s'attendaient pas à voir autant de monde. Il y avait une centaine de personnes. © Radio France - Lise Dussaut

"Je vais vous l'avouer, quand j'ai vu ça, j'ai aussitôt pensé à déménager", raconte Julie, habitante de St-Médard-d'Aunis (à quelques kilomètres de Montroy), l'une des trois personnes à l'origine de cette réunion publique. "Vous allez peut-être vous moquer de moi", ajoute-t-elle, pas vraiment habituée à parler ainsi en public. Et pourtant, elle n'est pas la seule à avoir songé à faire ses cartons. Léa également, résidente à Montroy. "Bon, on a réfléchi avec mon mari, on ne va pas partir. Mais j'ai extrêmement peur pour mes deux enfants, de cinq et sept ans. Est-ce qu'en les laissant ici ils auront un cancer ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que _c'est la roulette russe_. Cela peut arriver à tout le monde. C'est horrible mais j'espère que cela n'arrivera pas aux miens."

Nombre de parents concernés par des cancers pédiatriques dans l'assemblée

Confidences de cette jeune maman à l'issue de la réunion, au cours de laquelle elle a entendu bon nombre de parents dans cette situation. Nathalie : "Je suis la maman de Pauline, on lui a détecté deux cancers en 2018. Elle est décédée en 2019". Témoignage équivalent d'un autre monsieur : _"_J'ai un enfant qui a déclaré une leucémie aiguë en juin dernier. Il est toujours en rémission."

Oui, j'utilise du prosulfocarbe

Des histoires qui ne sont pas sans rappeler le cas particulier de St-Rogatien, commune située elle aussi dans la plaine d'Aunis et où il existe un cluster de cancers pédiatriques. Mais jusqu'ici, aucun lien n'a été établi avec les pesticides. Pour autant, les habitants en sont convaincus. "J'habite à quelques centaines de mètres d'un champ à St-Médard, décrit Carole. Il m'est arrivé de sentir des odeurs horribles venant des zones agricoles, et ça n'était pas des engrais. _Je me demande ce que l'on respire, ce que mes enfants respirent_. Parfois, mon mari ne termine pas son footing et fait demi-tour."

Mener des études pour pouvoir s'appuyer dessus

Au cours des presque deux heures d'échanges, les élus aussi apportent leur éclairage. Anne-Laure Babault par exemple, députée de la circonscription, tente de rassurer. Fraîchement élue, elle a planché sur le dossier ces dernières semaines :"Les scientifiques disent que les doses présentes dans l'air sont infimes, que nous avons _une exposition à 1% de la valeur de la toxicologie de ce produit_..." Rapidement rabrouée par quelqu'un de l'assemblée : "Comment pouvez-vous dire une chose pareille ?".

La nouvelle députée de la circonscription, Anne-Laure Babault, était présente à la réunion publique. © Radio France - Lise Dussaut

Un homme au t-shirt jaune, longtemps discret dans la salle, a hésité à venir. Il est agriculteur dans la plaine, avec une vingtaine de parcelles : "J'ai envie de parler, d'expliquer comment je travaille. Oui, j'utilise du prosulfocarbe. Après, quand je vois que je peux m'en passer, je m'en passe. L'automne prochain, je vais réduire mon utilisation de 50%. Mais je vais continuer à l'utiliser car, _si j'arrête, j'utiliserai un produit pire_."

Parfois le ton monte, mais toujours dans le respect. Au cours des débats, les élus de l'agglomération de La Rochelle affirment avoir demandé à l'Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) de mener une étude sur la dangerosité de ce produit. Demande également formulée par le ministère de l'Agriculture à l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Une façon pour le ministère de temporiser sur le moratoire demandé justement par les élus de la CDA. L'Anses doit rendre son avis avant le 30 septembre. "Les études sont importantes, développe Franck Rinchet-Girollet, de l'association Avenir Santé Environnement, créée après la découverte du cluster de cancers pédiatriques à St-Rogatien. C'est ce qui nous permettra d'avoir des données sur lesquelles s'appuyer, des preuves". Car sans cela, aucune décision majeure ne sera prise.