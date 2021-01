Surmortalité dans la Drôme : "Nous avons embauché une personne pour les déclarations de décès"

La surmortalité explose en Auvergne-Rhône-Alpes qui compte 38% de décès en plus par rapport à 2019 entre le 1er septembre et le 27 décembre selon l'Insee. La hausse est de 30,2% en Ardèche et 22,5% dans la Drôme.

"On se dit 'quoi encore ?'" - Marion Pelloux-Prayer, maire de la Baume-d'Hostun

Les décès chez les plus de 65 ans sont plus importants dans la région avec une augmentation de 44,3% par rapport à 2019 sur la même période. La hausse est très mesurée chez les moins de 65 ans avec 2,4% de morts supplémentaires.

Derrière les chiffres, il y a les victimes, les familles mais aussi les mairies éprouvées par les déclarations de décès à répétition. À Chateauneuf-de-Galaure, dans le Nord Drôme, la seconde vague a touché la maison de retraite. "Malgré tous les efforts que l'établissement a faits, le virus a causé des décès supplémentaires", explique le maire, Raphaël Brun.

Pour s'occuper des démarches administratives, l'édile a dû embaucher à mi-temps une personne supplémentaire : "On s'en aperçoit dans notre gazette annuelle. Le nombre de décès a été plus important mais pas nécessairement dans le reste de la population de Châteauneuf-de-Galaure".

Une situation qui use moralement dans un contexte particulier. En fin d'année, trois personnes âgées sont mortes à la Baume-d'Hostun. La maire, Marion Pelloux-Prayer accuse forcément le coup : "Quand on arrive et qu'on nous dit qu'il y a eu un nouveau décès, on se dit 'quoi encore ?' Ce n'est pas réjouissant". Elle veut espérer que les choses s'arrangent : "Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer pour trouver des projets et remonter le moral de nos habitants".