Surmortalité dans le bassin nazairien : étude de zone et polémiques

C'est la journée mondiale contre le cancer mais c'est aussi aujourd'hui la réunion du comité d'orientation stratégique de l'étude de zone dans le bassin Nazairien. Une étude lancée en mars dernier pour tenter de comprendre d'où vient la surmortalité dans l'agglomération nazairienne : un taux supérieur de 28% à la moyenne nationale.

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé a récemment confié une mission à la députée Audrey Dufeu pour faire davantage de prévention auprès des 8-11 ans, notamment sur les comportements à risque comme la consommation d'alcool ou de drogue. Trop stigmatisant dénonce le maire de Saint-Nazaire, David Samzun : "il ne s'agit pas de minimiser l'impact de la cigarette ou de l'alcool, mais je n'accepte pas ces raccourcis. Non, tous les nazairiens ne sont pas des alcooliques ou des fumeurs! Cela ne peut pas être la seule explication et je me battrais pour que cette étude de zone, et l'étude épidémiologique aillent au bout". La députée En Marche Audrey Dufeu répond : "90% des cancers identifiés dans notre secteur sont des cancers évitables. Il faut davantage de prévention sur les conduites à risque et arrêter de faire l'autruche. Ma mission n'est pas incompatible avec l'étude de zone, elles se complètent l'une l'autre". Claude Aufort, le maire de Trignac et vice-président de l'agglomération ne décolère pas : "on a dû forcer le bras à l'Etat pour obtenir cette étude de zone. Peu de moyens sont développés pour la mener à bien. On aimerait bien que nos députées de la majorité fassent plutôt pression sur le gouvernement pour obtenir enfin des résultat". "Et là entre certains industriels qui ne jouent pas le jeu et ne respectent pas les normes et l'Etat qui traîne des pieds, on n'est pas aidés", déplore encore David Samzun.

Yara, principal émetteur de poussières dans le bassin Nazairien" - Association Dongeoise des Zones à Risque

En toile de fond, bien sûr, la pollution industrielle. "C'est reconnu que Yara, le fabricant d'engrais de Montoir, est le principal émetteur de poussières sur le secteur" indique Marie-Aline Le Cler, présidente de l'association Dongeoise des zones à risque qui poursuit : "Yara fait ses propres normes et sans scrupules". Récemment encore mis en demeure par la préfecture pour deux cuves de 115 mille litres d'acide nitrique mesurées à plus de 400 degrés. Le risque, c'est que cet acide sous pression s'échappe dans l'air. Yara répond que la sécurité est sa priorité numéro un, que ses équipements sont souvent contrôlés et que les règles sont bien respectées. "Il y aussi les émissions dans l'eau, Yara a obtenu de nouveaux délais et en attendant, le phosphore et l'azote continuent de se déverser, il y a forcément un impact sur la santé, mais Yara n'est pas le seul" explique encore Marie-Aline Le Cler et de citer la raffinerie Total et ses fuites, mais aussi les stockages de charbon, de céréales, les carrières, et sur les chantiers de l'atlantique : les peintures ou les solvants. "On a une forte concentration industrielle sur un tout petit territoire. Il faut tout faire pour que l'étude de zone puis l'étude épidémiologique rendent des résultats, on est très inquiets". Comme les élus, l'association déplore en attendant le manque de mobilisation du côté de l'Etat notamment pour faire respecter les normes aux entreprises les plus polluantes.

