La mortalité a augmenté de 9% en France depuis le début de l'année 2021, selon une enquête de l'INSEE. Une tendance identique à 2020, pointe l'institut de statistiques. Et le département des Vosges est l'un des plus touchés, avec plus de 20% de hausse de la mortalité.

Surmortalité due au Covid : les Vosges, 2ème département le plus touché de France en 2021

Les courbes de la mortalité continuent de monter en 2021. Comme en 2020, l'Insee enregistre depuis le début de l'année 2020 une surmortalité importante, de l'ordre de 9% par rapport à 2019. Il y a bien eu un "effet coronavirus" sur la démographie en France selon l'INSEE. Et la troisième vague est au moins aussi meurtrière que les deux premières, particulièrement dans les Vosges. Le département est le deuxième le plus touché depuis le début de l'année.

"Neuf départements sur dix enregistrent, entre le 1er janvier et le 10 mai 2021, un nombre de décès supérieur à la même période de 2019. Pour trois d’entre eux, la hausse atteint ou dépasse 20 % : en Seine-et-Marne (+ 22 %), dans les Vosges (+ 21 %) et dans le Var (+ 20 %)" analyse l'Insee. L'institut dénombre 1.812 morts dans le département entre le 1er janvier et le 10 mai 2021.

Les hommes davantage touchés que les femmes

Le département des Vosges a été particulièrement touché par cette troisième vague, obligeant les hôpitaux du département à déprogrammer massivement des opérations.

Selon cette enquête, et comme en 2020, l’excédent de décès a été un peu plus prononcé pour les hommes (+ 11 %) que pour les femmes (+ 6,5 %). Par ailleurs, il a été d’autant plus élevé que les personnes étaient âgées.

Si le département des Vosges est particulièrement touché depuis le début de l'année 2021, le Grand Est dans son ensemble figure dans le peloton de tête de ce triste palmarès, avec 11% d'augmentation des décès, derrière la Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 17 %), les Hauts-de-France (+ 14 %), et l'Île-de-France (+13%).