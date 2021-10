Une cinquantaine d'agents du CHU de Nîmes refusent toujours le vaccin contre le COVID-19

A la veille de la date butoir pour la vaccination des personnels hospitaliers, Nicolas Best, directeur général du CHU de Nîmes fait le point : " Sur 7.300 personnes, nous avons, au 15 octobre [2021], _50 personnes qui feront l'objet d'une suspension_, peut-être définitive pour certaines, peut-être provisoire pour d'autres qui accepteront au final de rentrer dans un schéma vaccinal. " Une petite cinquantaine de personnels en fait selon Nicolas Best et : " ... ils ne sont pas tous dans les services de soins, loin s'en faut. Ils sont aussi dans les filières logistique, administrative... " Pour pallier l'absence de cette cinquantaine de personnes, le CHU dit avoir joué sur les vacances, les RTT ou l'intérim. Il dit savoir le faire car chaque jour l'hôpital doit faire face à l'absence, en moyenne, de plus d'une centaine de salariés pour diverses raisons, maladie ou enfant malade par exemple.

La date butoir du 15 octobre passée, date que Nicolas Best pourrait laisser filer jusqu'au 31 octobre le temps de convaincre encore quelques hésitants, la situation sera différente : " _Il s'agira de remplacer peut-être temporairement, je le souhaite, peut-être définitivement_, quelques dizaines d'agents qui n'ont pas souhaité, jusqu'au bout, intégrer le schéma vaccinal proposé depuis janvier 2021, avec 6 milliards de doses injectées donc beaucoup de recul, et qui ont maintenu leurs positions jusqu'au bout. " 50 personnels du CHU non vaccinés sur les 7.300 au total, ce chiffre est conforme à la moyenne nationale estimée par Olivier Véran, ministre de la Santé, reçu mercredi 13 octobre 2021 par nos confrères de France Info : " Aux alentours de 15.000 soignants, ne sont pas fait vacciner contre le Covid-19 disait-il. On était à 0,9% du personnel qui n'était pas vacciné et qui était suspendu ou suspendable, on est descendu aujourd'hui à 0,6%. Celles et ceux qui font vraiment le choix de démissionner pour ne pas être vaccinés deviennent l'exception".