Suspension d'AstraZeneca : "C'est une honte, je me sens maltraitée", déplore une habitante de Châteauroux

La France suspend "par précaution" l'utilisation du vaccin AstraZeneca en attendant un avis de l'autorité européenne du médicament qui sera rendu ce mardi. C'est ce qu'a annoncé ce lundi Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Montauban (Tarn-et-Garonne). Le chef de l'Etat a dit "espérer reprendre vite" la vaccination avec ce sérum "si l'avis de l'autorité européenne le permet", alors que plusieurs pays européens ont eux aussi suspendu ce vaccin, dont l'Allemagne et l'Italie lundi.

Une décision qui énerve Françoise, 65 ans, habitante de Châteauroux. Elle a reçu sa première dose vendredi dernier et elle est très énervée d'apprendre la nouvelle : "C'est une honte parce que c'est mon médecin traitant qui me le propose. J'ai fait confiance. Je me suis dit qu'en tant que bonne citoyenne il fallait que je le fasse alors que j'avais des hésitations. C'est une honte. J'en ai marre."

"Vous vous rendez compte dans quel état psychologique ça me met ? On fait confiance à des élus et à un gouvernement qui font n'importe quoi. Je me sens maltraitée" (Françoise, habitante de Châteauroux qui a reçu sa première dose d'AstraZeneca)

Françoise n'est pas seulement énervée, elle confie avoir également peur : "Je veux vivre dans la confiance. On n'a plus confiance en personne du coup." A la question de savoir si elle se sent prête à faire la deuxième dose - dans le cas où l'autorité européenne revalide le vaccin AstraZeneca - Françoise répond : "Non. Spontanément je me dis que je n'ai plus confiance. J'ai peur. Ça me laisse mal ça."

"Je suis perturbé par cette décision"

De son côté, le docteur Christian Moreau, référent vaccin dans l'Indre, ne comprend pas la décision du gouvernement : "Je suis un peu perturbé d'apprendre cela parce que _je considérais que les effets indésirables décrits pour l'AstraZeneca n'étaient pas solidement attribuables à l'AstraZeneca_. Je peux comprendre que le gouvernement ait fait ce choix mais si c'était moi je ne l'aurais pas fait."

Christian Moreau soulève également un autre problème : celui du nombre de vaccins "on n'est pas très riche en vaccins", affirme-t-il, avant de poursuivre : "_Si on supprime l'AstraZeneca, ça veut dire qu'_on va diminuer par deux notre possibilité de vaccination dans les semaines qui viennent."

Concernant son organisation vaccinale, Chrisitian Moreau le déplore mais "tout [son] programme de vaccination va se casser la figure." Le médecin devait vacciner avec l'AstraZeneca cette semaine : "Une cinquantaine de personnes jeudi soir." Autre interrogation soulevée par Christian Moreau, le fait que les médecins et les pharmaciens étaient désormais autorisés à vacciner avec l'AstraZeneca : "Tout ça va s'arrêter. Ça tombe vraiment très mal, à un moment où en Europe on patine un peu sur la vaccination."

Le médecin espère que la décision de revenir vers l'AstraZeneca sera rapide mais "il y aura toujours des doutes". Et le médecin de conclure en avouant être "tourmenté par cette décision."

Emmanuel Macron a également affirmé ce lundi qu'il y aurait "sans doute de nouvelles décisions dans les jours qui viennent."