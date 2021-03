Suspension du vaccin AstreZeneca : réaction du syndicat MG France en Isère

"Je viens de le découvrir, ce sont des patients qui me l'ont dit et les réseaux sociaux". Ce lundi en fin d'après-midi Deborah Cadat, généraliste à Grenoble et présidente du syndicat MG France en Isère, s'étonne d'abord de la méthode : "Je n'ai encore pas reçu d'information par la DGS (Direction générale de la santé) à l'instant même où je vous parle [...] Je suis surprise de ce mode de communication".

Déprogrammer et expliquer

En fait l'annonce est venue d'Emmanuel Macron, en déplacement à Montauban, pour un sommet franco-espagnol, vers 16h20 ce lundi. L'Allemagne l'avait fait auparavant. L'Italie, qui avait déjà suspendu certains lots, a généraliser la mesure juste après. Une annonce qui n'est pas sans conséquence immédiate dans les cabinets médicaux. "Moi je n'avais pas de vaccination prévue pour demain, explique le Docteur Deborah Cadat, mais on s'était organisé au sein de notre cabinet et effectivement j'ai des confrères qui vont devoir annuler leur planning. Par contre j'ai vacciné encore ce matin et assuré à mes patients qu'il n'y avait pas de danger. Je pense que là ils vont être inquiets. Je pense que je vais devoir gérer aussi leur inquiétude au téléphone, les rassurer". Parce que pour la généraliste à ce jour il n'y a pas de cause à effet avéré entre les accidents survenus chez des vaccinés et le vaccin lui même. C'est une suspension qui "répond plutôt à un principe de précaution". "C'est dommage que ça n'arrive pas un week end. On sait très bien nous envoyer des mails régulièrement les week end. On aurait apprécié, d'éviter ce type de déconvenue pour attaquer la semaine, estime la présidente de MG France en Isère, mais je pense que c'est pas simple non plus pour le gouvernement d'avancer".

Une rupture de confiance

Précaution politique ou réellement scientifique ? Quoi qu'il en soit ce ne sera pas sans conséquence estime le docteur Cadat. "Quelle que soit l'information qui va arriver, soit effectivement on est face à quelque chose de dangereux. Dans cas, il va falloir gérer les millions de personnes qui ont déjà été vaccinées. Dans l'hypothèse où on réassure qu'il n'y a pas eu de prise de risque et que c'est un vaccin pour lequel on peut avoir toute confiance, je ne vois pas comment on va par contre pouvoir proposer cette vaccination par la suite à la population". Une rupture de confiance qui pourrait elle aussi mettre à mal la campagne de vaccination et son calendrier.