Suspension du vaccin d'AstraZeneca : "Il y a peut-être eu un excès de prudence", selon un virologue bordelais

Hervé Fleury, virologue et professeur émérite au CNRS et à l'université de Bordeaux, était l'invité de France Bleu Gironde ce lundi.

"Je pense qu'on s'est inquiété pour pas grand chose", affirme Hervé Fleury, virologue et professeur émérite au CNRS et à l'université de Bordeaux, invité de France Bleu Gironde lundi 22 mars. Après plusieurs cas de thrombose chez des adultes vaccinés en Europe, le gouvernement français a suspendu pendant trois jours le vaccin du laboratoire AstraZeneca la semaine dernière. Même s'il est de nouveau sur le marché depuis vendredi, 61% des Français estiment désormais qu'il n'est pas sûr, conclut une enquête de Yougov publiée ce lundi. "Ça ne me surprend pas", explique Hervé Fleury. "Il y a peut-être eu un excès de prudence. Sur 11 millions de personnes vaccinées au Royaume-Uni, il n'y a pas eu plus de complications graves que le bruit de fond habituel. Je regrette cet incident de parcours."

Néanmoins, la Haute autorité de santé recommande désormais de ne l'administrer qu'aux Français de plus de 55 ans. "C'est parce qu'ils ont repéré ces thromboses chez des sujets de moins de 55 ans", explique le virologue bordelais. "Il y a eu trois cas détectés en France, ça ne fait pas beaucoup. J'espère juste que ça ne cache pas le fait que nous sommes en difficulté de ravitaillement de ces vaccins..." Le professeur émérite à l'université de Bordeaux appelle désormais à vacciner avec tous les laboratoires. "Quitte à aller négocier avec la Russie pour avoir du Spoutnik V, qui paraît excellent", affirme Hervé Fleury. "Je crois qu'il faut faire feu de tout bois, nous ne sortirons de la situation que si nous vaccinons le maximum de la population."

"Le retard accumulé sur ces trois jours peut se rattraper", veut croire le virologue. "A partir du moment où les Français auront de nouveau confiance, ils vont venir se faire vacciner. Mais maintenant, il faut changer de rythme. Je pense qu'il faut passer à des vaccinodromes, il faut aussi faire appel à l'armée. Ici on a déjà un hôpital des armées, Robert-Picqué, qui vaccine, donc je crois qu'il faut ouvrir le maximum de locaux de grande dimension pour vacciner à partir du moment où l'on est ravitaillé."

Peut-être des vaccins différents au fil du temps

Hervé Fleury veut aussi rassurer quant à l'efficacité des vaccins sur les variants du Covid-19. "Techniquement, Pfizer et Moderna sont efficaces sur tous les variants, y compris le sud-africain, mais avec une efficacité un peu moindre pour ce dernier. AstraZeneca est efficace sur le variant anglais mais moins sur le variant sud-africain. Mais on peut quand même aller se faire vacciner avec lui puisqu'il sera efficace contre les souches qui circulent en majorité en France." Le professeur émérite au CNRS affirme que deux sociétés américaines sont en train de "synthétiser un vaccin adapté au variant sud-africain". "Je pense qu'on va assister à une adaptation des vaccins avec le temps. Peut-être qu'on aura des rappels en 2022 avec des vaccins légèrement différents et adaptés à des souches variantes", détaille-t-il.

Hervé Fleury se dit aussi confiant pour atteindre l'objectif fixé par le Premier ministre Jean Castex, soit avoir vacciné 10 millions de personnes avant la mi-avril. "Si on a le ravitaillement et si le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton fait que l'Europe et les laboratoires tiennent leurs engagements, on pourrait arriver à ce chiffre. Tout dépend des vaccins et de leur arrivée sur le territoire. Sur le reste, je suis assez optimiste parce que les vaccinodromes sont relativement faciles à mettre en route."