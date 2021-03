Suspension provisoire du vaccin AstraZeneca en France : "Une décision catastrophique", selon les médecins

Jean-Paul Ortiz est catégorique. "C'est une décision catastrophique", selon le néphrologue de Cabestany, également président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). "On se bat déjà avec nos patients pour les convaincre que le vaccin AstraZeneca est aussi fiable que les autres. Ça va être très compliqué dans les cabinets, même si on prouve finalement qu'il n'y a pas de lien entre ces effets secondaires et le vaccin." Dans la foulée de l'Allemagne, la France a décidé ce lundi de suspendre provisoirement le vaccin AstraZeneca, en raison de potentiels effets secondaires graves.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de cette suspension en attendant un avis de l'Union européenne qui doit être rendu mardi après-midi.

"Je crains que les conséquences sanitaires d'une telle décision politique soient graves."

— Jean-Paul Ortiz, néphrologue à Cabestany et président de la Confédération des syndicats médicaux

Les médecins craignent que les patients annulent leur rendez-vous de vaccination contre le coronavirus. Le chef de l'Etat a dit "espérer reprendre vite" la vaccination avec ce sérum "si l'avis de l'autorité européenne le permet". Mais pour Jean-Paul Ortiz, "nous sommes dans une course contre la montre face au virus et la vaccination est la seule solution. Je crains que les conséquences sanitaires d'une telle décision politique soient graves."

"Cette décision politique risque de démotiver certains patients." - Jean-Paul Ortiz

L'Agence européenne des médicaments tiendra une "réunion extraordinaire" sur le vaccin AstraZeneca ce jeudi, mais affirme déjà que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent toujours sur les risques. L'OMS tiendra également une réunion sur le vaccin AstraZeneca ce mardi.