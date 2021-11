Suspicion d'intoxication alimentaire dans un collège de La Rochelle

125 élèves n'ont pas pu venir ce jeudi matin au collège Missy de La Rochelle, victimes de vomissements et de maux de tête. Neuf adultes souffrent des mêmes symptômes. La cantine scolaire est soupçonnée d'avoir provoqué une intoxication alimentaire. L'ARS a ouvert une enquête.

Suspicion d'intoxication alimentaire au collège de Missy de La Rochelle. Près de 125 élèves n'ont pas pu venir au collège ce jeudi 25 novembre, pris de vomissements et de maux de tête selon le rectorat de l'académie de Poitiers. Neuf adultes sont dans la même situation. Et les soupçons qui se portent sur la cantine, et le dernier repas servi mardi 23 novembre. Le département qui gère la restauration scolaire a immédiatement contacté l'ARS (agence régionale de santé), qui a ouvert une enquête. Des prélèvements doivent être réalisés.

Dans l'attente, le restaurant scolaire du collège est fermé ce jeudi et ce vendredi. Mais l'accueil des élèves se poursuit au collège Missy. Les enfants sont invités à apporter un repas froid.