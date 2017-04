Suspicion d'un cas de méningite au lycée Saint-Charles d'Orléans

Une élève de terminale scolarisée au lycée privé Saint Charles est brutalement décédée ce dimanche à Orléans. La cause du décès est en cours de diagnostic. Dans la crainte d'un cas mortel de méningite, le Rectorat met en place des mesures d'information aux familles de l'établissement

Les parents de tous les élèves de Terminale du lycée Saint-Charles sont conviés à une réunion d'information ce lundi à 17h30, pour les tenir informés de la situation. "Ce qui est arrivé est suffisamment grave, brutal et rapide pour qu'on s'interroge sur une méningite à méningocoque, sans en avoir pour l'instant le diagnostic", explique Sylvie Angel, médecin conseillère auprès du Recteur de l'Académie Orléans-Tours. "Une enquête a donc été lancée, pour identifier les personnes qui ont été en contact avec la jeune fille dans les quinze derniers jours, pour que l'on puisse réagir vite si nos craintes se confirment".

Une cellule d'écoute en place dès ce lundi matin

L'Agence Régionale de Santé n'a pas établi de diagnostic certain, aucune confirmation des médecins. Pas de communication, donc. Mais du côté de l'Education Nationale la prise en charge des élèves a commencé dès ce lundi. "Une prise en charge psychologique, parce que c'est un choc pour eux. Une cellule d'écoute a été mise en place à l'intérieur de l'établissement, elle restera en place tant qu'elle sera nécessaire", rappelle Sylvie Angel. "En tout cas on se doit d'informer les élèves et leurs parents de la situation".