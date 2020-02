Suspicion de cas de coronavirus à la cité judiciaire de Nancy : le personnel évacué, deux services fermés

Les services d'accueil et des tutelles majeures de la cité judiciaire de Nancy sont restés fermés ce vendredi 28 février, en raison d'une suspicion de contamination par le coronavirus. D'après Maurice Schreyer, secrétaire régional adjoint CFDT Justice en Lorraine, il s'agit d'un mandataire qui "s'est rendu à l'accueil, disant qu'il serait probablement en confinement et qu'une autre personne qu'il côtoyait le serait sans doute aussi". Par précaution, le personnel a averti la hiérarchie. "Elle a décidé de renvoyer le personnel de greffe et les greffiers concernés à la maison, les invitant à contacter leur médecin traitant et la tenir informée."

Les résultats des tests en attente

Contacté, le bâtonnier du barreau de Nancy, Rui-Manuel Pereira, estime que cela concerne six employés, qui doivent observer un confinement relatif en attendant les résultats des dépistages. "La personne qui s'est sentie fiévreuse revenait d'Italie mais ne s'était pas rendue dans une zone à risque", a-t-il déclaré. "Il ne faut pas donner l'idée qu'il y a un foyer de coronavirus à la cité judiciaire."

Les locaux concernés doivent être désinfecté, le reste du bâtiment est toujours ouvert au public.