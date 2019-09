Suspicion de contamination à la Listeria : la ferme Durr "catastrophée et désolée"

Alors que la quasi-totalité des produits laitiers bio de la ferme Durr, à Boofzheim, fait l'objet d'un retrait à la vente et d'un rappel après des signalements de listériose, la direction de l'établissement se dit "catastrophée et profondément désolée pour l'inquiétude générée."

Boofzheim, France

Dans le Bas-Rhin, la Ferme Durr à Boofzheim rappelle la quasi-totalité de ses produits laitiers bio (yaourts, crèmes, fromages blancs et fromages, sauf les flans) après la détection de sept cas de contamination à la Listeria. "La direction des services vétérinaires parle de suspicion", tient à préciser le service communication de l'entreprise.

Il n'empêche, depuis vendredi, la production est à l'arrêt, et c'est toute l'organisation de la société qui est chamboulée. "Une telle situation ne s'était jamais produite dans l'histoire de la Ferme Durr, précise la direction dans un communiqué. Nous sommes catastrophés et profondément désolés pour l’inquiétude générée auprès des consommateurs et pour les conséquences potentielles que cette crise peut engendrer. C’est malheureusement un risque que connaissent tous les producteurs et artisans qui travaillent avec le vivant," ajoute-t-elle.

Une situation très "floue"

Jusque quand cela va-t-il durer ? Personne ne le sait. La direction attend les résultats des prélèvements effectués dans son établissement, et évoque une situation très "floue". "On ne sait pas quoi dire à nos salariés, ils se demandent s'ils doivent venir travailler lundi. Pendant ce temps, les vaches continuent à produire et on ne sait pas non plus quoi faire de tout ce lait," explique la direction, que France Bleu Alsace a joint par téléphone. Ce qui est certain, c'est que l'impact économique risque d'être lourd pour cette entreprise de 32 salariés.

Si vous avez des produits de la ferme Durr ; rapportez-les à votre point de vente. La listériose peut être une maladie grave, dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.