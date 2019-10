SUV : leur succès nuit gravement à la planète

Les SUV, ces voitures au look de 4X4 sont de nouveau dans la ligne de mire à cause de la pollution qu'elles émettent. L'Agence internationale de l'énergie les épinglent encore et toujours pour leurs émissions de CO2.

Les SUV, ces grosses voitures aux allures de 4X4, sont à nouveau montrées du doigt. Déjà épinglées par les ONG vertes au salon de l'auto de Francfort en septembre dernier. Déjà taxées par le gouvernement français avec son système de malus. Les SUV se font maintenant épingler par l'Agence internationale de l'énergie ce mercredi. Encore et toujours pour leurs émissions de CO2.

Pourquoi l'AIE en remet une couche contre les SUV ?

L'Agence internationale de l'énergie critique les SUV parce que leur succès en ville est tel qu'il risque carrément d'annuler tous les efforts du secteur auto pour réduire ses émissions de CO2. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2010, il s'est vendu dans le monde 35 millions de SUV. Et l'an dernier, 200 millions. Soit presque 6 fois plus.

Résultat, les SUV sont devenus la 2ème cause d'émissions de CO2 sur la planète. Devant l'industrie lourde, ciment, béton et les poids lourds.

Les SUV sont aussi gloutons en pétrole

L'autre gros défaut des SUV c'est qu'ils consomment 1/4 de carburant en plus qu'une voiture moyenne. Conséquence : ils sont la cause de l'augmentation de la demande en pétrole de ces 10 dernières années.

Du coup si on continue à ce rythme là, d'ci 2040 ça annulerait purement et simplement les économies de pétrole faites avec les voitures électriques. Des voitures électriques qu'on croit en plein essor mais qui en réalité ne sont que 6 millions sur les routes.

A noter aussi que d'après l'AIE, les SUV sont bien plus difficiles à rendre électriques que d'autres types de véhicules. Et c'est également plus polluant car leur poids nécessite des batteries plus lourdes.

En France, le succès des SUV est considérable

Selon Mathieu Chassignet, ingénieur en charge des mobilités à l'Ademe Hauts-de-France, interrogé par France Info, "en 2008 les SUV représentaient 5% du marché, en 2018 c'était 37%. Les ventes ont été multipliées par sept en 10 ans."

Pour l'Ademe, ce succès est dû à un "effet de mode alimenté par les constructeurs" : "La plupart des pub automobiles sont pour les SUV, dénonce Mathieu Chassignet. "

Yannick Jadot veut interdire la pub pour les SUV

L'eurodéputé vert, Yannick Jadot invité ce jeudi matin sur France Info s'est dit pour l'interdiction de la publicité pour les SUV. Pour l'homme politique, il y a urgence : "Qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? On veut des bagnoles chinoises conduites par Google ? Où on veut que nos douze millions de salariés européens de l'automobile aient une perspective ?"

Si vous imposez une réglementation très contraignante, vos voitures vont changer !

Pour lui, la seule solution , c'est que l'état soit intransigeant avec les constructeurs. Car Yannick Jadot en est sûr et certain : "Si vous imposez une réglementation très contraignante, vos voitures vont changer !".