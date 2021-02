Suzanne Noël : aux origines de la chirurgie esthétique

Suzanne Noël a milité pour la cause des femmes et posé les bases de la chirurgie esthétique. On découvre son histoire.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s’intéresse aux pionnières méconnues, ces femmes injustement boudées par les livres d’Histoire. En compagnie de Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine "Historia" et du numéro spécial "70 femmes qui ont fait bouger la France", on découvre par exemple Suzanne Noël, une femme qui a révolutionné la chirurgie esthétique.

Au service des soldats pendant la grande Guerre

En 1916, Suzanne Noël travaille à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. Elle intègre le service du professeur Morestin, spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale. Elle s’occupe des soldats revenus du front totalement défigurés par la guerre, les fameuses gueules cassées. Suzanne Noël se donne pour défi de leur réparer le visage pour leur permettre de retrouver un peu d’estime d’eux-mêmes.

S’imposer dans un monde d’homme

Pour accomplir la tâche qu’elle s'est confiée, Suzanne Noël doit s’imposer. Une femme-médecin, c'est totalement tabou dans la France de 1910. La médecine reste un monde d’hommes.

Pourtant, le travail de Suzanne Noël est remarquable. Elle sort première de son internat de médecine et s’illustre par des techniques de chirurgies novatrices. Elle est une des premières à pratiquer des greffes de peau et elle invente les standards de ce qui deviendra la chirurgie esthétique actuelle.

De chirurgie réparatrice à chirurgie esthétique.

Suzanne Noël cherche à réparer les corps autant que les visages. Elle apprend à remodeler les poitrines ou les fesses, entre autres. On est dans les années 1910 et elle invente une technique de dégraissage par aspiration, un ancêtre de la liposuccion.

À la fin de la guerre, Suzanne Noël met son talent au service des femmes. Ces dernières n’ont pas le droit de vote mais doivent payer des impôts ce qui la révolte. C’est pour lutter contre cette injustice qu’elle organise une grève de l’impôt. Elle met également ses talents de chirurgie réparatrice au service des femmes, arguant que « la beauté est un capital à conquérir ».

À ce titre, elle opère parfois gratuitement les femmes les plus pauvres.