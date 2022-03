Regain du Covid-19 : "Il n'y a pas d'interdiction à remettre le masque" dit Sylvie Boué, de l'ARS en Corrèze

L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en Haute-Vienne et en Corrèze, comme ailleurs en France. Le taux d'incidence en Corrèze est ce mardi à 1.032 cas pour 100.000 habitants. Invitée ce mardi matin de France Bleu Limousin, Sylvie Boué, Directrice de l'ARS en Corrèze, a indiqué que "les autorités (étaient) vraiment à l'affût de cette remontée" car "on est quand même un département à vulnérabilité élevée puisqu'on regarde deux indicateurs à la fois : la situation épidémiologique et également l'impact sur le système de santé" a-t-elle précisé, reconnaissant que la Corrèze avait le taux d'incidence le plus élevé du Limousin. Mais "on constate une baisse des hospitalisations en Corrèze par rapport à la semaine dernière" a-t-elle expliqué. "On était autour de 76 hospitalisations pour cause de Covid-19, on est redescendu à 56 personnes hospitalisées, avec 4 en réanimation. Sur la Haute-Vienne, on est autour de 140 hospitalisations et 11 personnes en réa" a-t-elle précisé.

La "vigilance" oui, mais comment ?

Même si le système de santé n'est donc pas débordé à ce jour en Limousin, "il est toujours gênant d'avoir des hospitalisations" a expliqué la Directrice de l'ARS en Corrèze, précisant également "qu'on a un nouveau variant qui est majoritaire sur la nouvelle Aquitaine, le BA2 qui une déclinaison du précédent variant, qui est moins grave. Donc, pas d'inquiétude, mais il est quand même plus contagieux et a tendance à se redéployer plus rapidement".

Interrogée sur le paradoxe entre le "maintien de la vigilance" et la fin du pass vaccinal et du masque obligatoire, Sylvie Boué a surtout insisté sur le fait qu'il fallait "protéger nos aînés" et les personnes les plus vulnérables, conseillant également "lorsqu'il y a des regroupements importants de population ou lorsqu'on est en proximité" de "remettre le masque. Il n'y a pas d'interdiction à remettre le masque" a-t-elle redit.

Concernant enfin la quatrième dose de vaccin, "ça commence doucement, timidement" a concédé Sylvie Boué, qui "ne peut qu'inviter toutes ces personnes âgées de plus de 80 ans, qu'elles soient au domicile ou en établissement, et également les populations immunodéprimés, à faire leur deuxième rappel" trois mois après la troisième dose. "Il faut vraiment maintenir cette immunité collective. C'est un enjeu de santé publique" a-t-elle conclu.