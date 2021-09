Symbole de la pénurie de psychiatres en France, l'EPSM de Bailleul se mobilise

A deux semaines des assises nationales de la santé mentale, c'est le triste exemple de l'état de la psychiatrie en France : à Bailleul, l'EPSM des Flandres va fermer une trentaine de lits, et sans doute, dans un second temps, en transférer une trentaine d'autres dans l'établissement voisin d'Armentières. Ces pistes de travail sont encore à l'étude, mais bien avancées selon nos informations. C'est la survie même de l'établissement qui est en jeu, puisque que ce sont les 60 derniers lits d'hospitalisation.

Pourtant, cela fait plus de 150 ans qu'il fait partie du paysage : à sa création en 1863, l'hôpital psychiatrique de Bailleul -à l'époque on l'appelait l'asile- était considéré comme le plus beau de France. Aujourd'hui, le bâtiment est toujours aussi majestueux, mais il est bien vide. "C'était une ville dans la ville", se souvient Nicolas Lefebvre, adjoint au maire de Bailleul, et président conseil de surveillance de l'EPSM des Flandres, "on ne peut pas accepter qu'il y ait une diminution de l'offre de santé mentale sur le territoire, surtout en ce moment".

On est devenus la vitrine de tous les maux de la psychiatrie en France

En cause, le manque criant de médecins psychiatres, partis les uns après les autres, et qui n'ont pas été remplacés, faute de candidats. Selon Laëtitia Declercq, infirmière, et représentante CGT, "six médecins vont partir prochainement, alors qu'on était déjà déficitaires d'une quinzaine. Cela fait des décennies qu'on est en manque de budget, et on est devenus la vitrine de tous les maux de la psychiatrie en France".

Fermeture de lits et transferts

Depuis plus de vingt ans, la France n'a pas formé assez de psychiatres : entre 20 et 30% des postes sont vacants. Eric Salomé, pédopsychiatre, préside la commission médicale d'établissement de l'EPSM des Flandres, et estime que "s'il y a des hospitalisés, et pas de médecins, je ne pense pas que ce soit une bonne idée". Il assure donc que "la réduction de lits est actée. Quant au site de Bailleul, je n'ai pas de boule de cristal, mais la question mérite d'être posée. Il est possible qu'il n'y ait plus de lits d'hospitalisation dans un avenir proche. Pour avoir une qualité de soins, on est obligé de regrouper les unités d'hospitalisation. Mais ce n'est pas le site en lui-même qui fermerait, c'est l'utilisation qu'on en fait".

Le médecin confirme d'ailleurs que "ce qui arrive à Bailleul est arrivé dans différents établissements en France, et ça va continuer, puisqu'on a un nombre de psychiatres en diminution, car on en a moins formés". Selon lui, une réflexion doit également continuer à être menée sur la pratique des soins : "il faut avoir une approche qui réduit le recours à l'hospitalisation".

Même si les choses commencent à changer en terme de nombre de médecins formés, il est encore difficile d'attirer les internes, "aspirés" par le CHU de Lille. Direction, syndicats de l'EPSM, élus sont tous d'accord sur un point : il faut montrer que l'établissement est attractif, et porteur de projets.

Rassemblements à Bailleul et Lille

Les syndicats appellent à deux rassemblements ce jeudi : à 9h à Bailleul, devant l'établissement. Puis à 14h à Lille, devant l'Agence régionale de santé.