Symptômes, prévention, "stade 3" : nos experts répondent aux questions que vous vous posez sur le coronavirus

Quels sont les symptômes ? Comment se protéger du coronavirus ? Que dois-je faire si j'attrape le virus ? Et comment se préparer au "stade 3" ? France Bleu a posé les principales questions soulevées par la propagation du coronavirus Covid-19 à Frédéric Saldmann, médecin cardiologue, et Bruno Maleine, pharmacien et président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d'Île-de-France.

Quels sont les symptômes ?

"Le coronavirus démarre comme une sorte de grippe" explique Frédéric Saldmann, médecin cardiologue. "Ça peut être un rhume, des courbatures, de la fièvre, une toux : ce sont les mêmes symptômes, globalement, que la grippe donc il est difficile de faire la différence."

Quelles sont les préconisations à suivre pour limiter les risques de contamination ?

Respecter les "mesures barrières" rappelle Bruno Maleine, pharmacien et président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d'Île-de-France : "le lavage des mains avec de l'eau et du savon pendant une vingtaine de secondes ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique", "ne pas s'embrasser, se serrer les mains, éviter les contacts trop rapprochés", "utiliser des mouchoirs jetables, c'est à dire qu'après s'être mouché on jette le mouchoir, on ne le remet pas dans sa poche", enfin "on ne tousse pas dans sa main mais dans son coude".

Comment se dire bonjour dans ce contexte ?

"Comme une personne sur deux sort des toilettes sans se laver les mains", nous nous transmettons les maladies en nous saluant, qu'il s'agisse de "la gastro-entérite, de la grippe ou du coronavirus". "Car deux fois par heure nous touchons notre bouche, ce qui était sur les mains se retrouve donc à l'intérieur de notre corps."

Comment se dire bonjour autrement qu'en se serrant la main ? "Il y a des solutions" : s'incliner comme les Japonais par exemple, ainsi, si votre interlocuteur tousse, "il tousse dans vos cheveux". "Les Thaïlandais joignent les mains, les Anglais font un 'Hi !', les Américains font un hug mais tournent la tête de chaque côté donc il n'y a aucun contact."

Peut-on utiliser d’autres produits que du savon, comme du détergent ?

"Il est déconseillé de fabriquer des gels hydroalcooliques à la maison, on peut trouver un certain nombre de recettes sur Internet mais il faut être extrêmement vigilant, ce sont des produits qui peuvent être corrosifs, inflammables. La réalisation d'un gel hydroalcoolique doit être réservée aux pharmaciens et à leurs équipes qui ont la compétence et le matériel pour le fabriquer dans de bonnes conditions."

Comment renforcer son immunité ?

"Le coronavirus est un virus que l'on connait peu ou pas. Aujourd’hui, il n'existe pas de traitement pour le combattre, pas plus de conseils, médicaments ou dispositifs médicaux qui pourraient renforcer le système immunitaire" selon Bruno Maleine. "Le conseil que l'on peut donner au patient c'est d'adopter une bonne hygiène de vie : dormir suffisamment, avoir une alimentation diversifiée et faire du sport de façon à être en bonne condition physique et renforcer ses défenses immunitaires de manière naturelle."

Quelle est la durée de vie d'un masque ?

La propagation de la maladie a provoqué une ruée dans les pharmacies, dévalisées par des Français à la recherche de masques de protection. Mais "les masques FFP2 ont une durée de vie moyenne de quatre heures, et le masque chirurgical anti-projections est à changer dès qu'il est humide" rappelle Bruno Maleine.

Comment faire face à la pénurie de masques ?

Un décret sur la réquisition des masques de protection au bénéfice des personnels de santé et des malades a par ailleurs été publié le 4 mars au Journal officiel.

"Aujourd’hui les masques sont réquisitionnés, les seuls masques dont on dispose en pharmacies sont ceux du stock de l'État", confirme le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. "Ils sont exclusivement réservés aux professionnels de santé sur présentation de leur carte de professionnel de santé. Et ces derniers les distribuent aux patients qui sont 'fléchés coronavirus positifs'".

Que dois-je faire si je suis testé positif ?

"Il y a des numéros de téléphone dédiés à ces patients", qui peuvent être conseillés par des professionnels. "Cela peut aller d'un simple isolement pour ne pas contaminer les autres, le port de masques chirurgicaux - c’est utile à ce moment là - jusqu’à des soins qui peuvent avoir lieu à l'hôpital si c'est une forme grave."

Comment envisager le passage au "stade 3" ?

La France est toujours placée en "stade 2" de l'épidémie, mais les autorités se préparent à passer en "stade 3". Dans les pharmacies, cela "nécessitera peut-être des mesures plus drastiques. Peut-être serons nous obligés de limiter le nombre de personnes accueillies dans les officines en même temps, pour respecter la distance recommandée d'un mètre entre chaque personne. Peut-être faudra-t-il utiliser le guichet de garde, c'est à dire ne pas autoriser les patients à entrer dans les officines de façon à préserver les équipes qui devront être protégées pour pouvoir assurer leur mission et distribuer les médicaments."

Quid des pharmacies qui n'ont pas de guichets ? "Elles recevront peut-être les patients un a un avec le risque que cela crée des files d'attente sur les trottoirs", prévient Bruno Maleine.