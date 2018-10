Chambéry, France

C'est une maladie qui ne dit pas son nom : le Syndrome de Fatigue Chronique est un épuisement physique plus ou moins intense qui touche entre 0,2 % et 2 % de la population, en particulier les femmes. Mais il n'existe aucun test biologique pour la diagnostiquer en tant que telle. L'origine de la maladie n'est pas connue et aucun traitement n'en vient à bout. L'Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique relaie l'information sur cette maladie.

À Chambéry, Julia, 34 ans, souffre du Syndrome de Fatigue Chronique (SFC) depuis quatre ans. Après avoir consulté nombre de médecins, elle a enfin rencontré un spécialiste de cette pathologie, le Docteur Grégoire Cozon, médecin immunologiste aux Hospices Civiles de Lyon, spécialiste en France du SFC. Depuis deux ans, elle est prise en charge et suit un protocole de soins qui l'aide à supporter les douleurs liées à sa pathologie.

Pour Julia, tout a commencé il y a quatre ans : "ça a commencé par des douleurs au ventre qui étaient faibles et de plus en plus fortes. Et, de là, la fatigue est arrivée. Toutes mes activités ont été restreintes et tout le temps douloureuses. C'est aussi musculaire et dans le bas du dos. C'est comme si on vous mettait des coups de lance ou des brûlures. Ce n'est que lorsque j'ai rencontré le professeur Cozon que j'ai commencé à aller un petit peu mieux avec l'hygiène de vie que l'on a mise en place. Il m'a dit que c'était quelque chose qui ne guérissait pas. Dans ma vie, _je ne peux pas sortir seule, faire plus de cinq cents mètres_. Simplement, je n'ai pas l'énergie pour. J'aimerais que l'on reconnaisse la maladie, que les médecins soient plus qualifiés et surtout que la recherche avance pour un traitement".

