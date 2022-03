Syndrome du bébé secoué : à Strasbourg, un centre spécialisé prend en charge les petites victimes

On estime que 500 enfants en sont victimes chaque année en France, au minimum : le syndrome du bébé secoué fait l'objet depuis janvier dernier d'une campagne nationale d'information et de prévention. C'est dans ce cadre, qu'Adrien Taquet, le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, était à Strasbourg ce mardi pour rencontrer les associations et les professionnels qui prennent en charge les petites victimes.

Un centre spécialisé dans le quartier du Neuhof

Notamment le centre Raoul Clainchard, situé dans le quartier du Neuhof, qui s'occupe des enfants, des adolescents et d'adultes lourdement handicapés, dont certains ont été victimes du syndrome du bébé secoué. "Sur 32 patients, nous avons actuellement plusieurs enfants, mais aussi quatre adultes, qui ont été des bébés secoués" explique ainsi le docteur Christophe Nolle, le médecin coordinateur du centre.

Des séquelles à vie

Des enfants, des adolescents et des adultes qui souffrent de très lourdes séquelles neurologiques : des déficiences intellectuelles visuelles ou motrices, ainsi que des troubles du comportement, de la parole ou de l'attention. Pour leur venir en aide, l'équipe est pluridisciplinaire: kiné, orthophonistes, psychomotricité, pour les aider à récupérer un petit peu d'autonomie.

Tous les parents ont été un jour épuisés, à nous de leur apprendre les bons gestes

Pour ces équipes, la campagne d'information actuelle est la bienvenue. "Tous les parents ont eu à un moment donné un moment d'épuisement face à un bébé qui pleure. C'est pour ça qu'il est très important de leur apprendre quelles sont les techniques, les choses à faire et à ne pas faire. On va faire un tour, on demande de l'aide, mais il ne faut jamais secouer un bébé".