Syndrome du bébé secoué : "Personne n'est à l'abri", alerte une pédiatre qui livre ses conseils aux parents

C'est la question que se posent tous les parents face aux crises de leur enfant nouveau-né : que faire quand un bébé pleure et qu'il ne s'arrête pas ? Que faire quand soi-même, on est à bout, en raison du manque de sommeil, du bouleversement hormonal, ou de difficultés personnelles ? C'est le lot de tous les jeunes parents. "Personne n'est à l'abri", alerte le docteur Catherine Salinier, pédiatre à Gradignan, membre de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, à l'occasion de la journée de prévention du syndrome du bébé secoué, ce mercredi 5 avril. "Aucune maman, aucun papa n'est à l'abri d'une dépression après l'accouchement. Cela touche environ 13 à 15 % des mamans. Et même sans faire de dépression post-partum, personne n'est à l'abri parce que c'est difficile de décoder les pleurs d'un bébé au début, ça peut être difficile de le calmer. Et moins on est calme soi-même, moins on le calmera. Personne n'est à l'abri de ce geste inconsidéré."

Des conséquences irréversibles pour les trois quarts des bébés

Selon l'association "Stop bébé secoué" , c'est plus d'un bébé par jour qui est victime de ce syndrome en France. Environ 400 bébés secoués, victime de ce que les médecins appellent aussi "traumatisme crânien non accidentel". Il survient quand un adulte secoue violemment un enfant en le tenant par le tronc, les épaules ou les extrémités. Comme il est encore trop petit pour tenir son cou, et que sa tête est proportionnellement beaucoup plus lourde que celle d'un adulte alors que les muscles de son cou sont plus faibles, elle va balloter dans tous les sens. Dans le crâne, le cerveau va heurter les parois. Des vaisseaux sanguins et cérébraux peuvent être arrachés, le tissu cérébral peut être écrasé, voire cisaillé. Des lésions cérébrales, oculaires et de la moelle épinière peuvent survenir même si la tête de l'enfant ne reçoit aucun choc.

Syndrome du bébé secoué - Blessure cérébrale et saignement provoqués par le secouement

Les séquelles sur le cerveau sont souvent importantes et définitives . Elles peuvent être immédiates ou apparaitre plus tard, lord du développement de l'enfant. Les trois quarts des enfants secoués garderont des séquelles irréversibles. 20% des bébés secoués décèdent. Les enfants de moins d’un an (et surtout ceux de moins de 6 mois) sont les plus touchés par le syndrome du bébé secoué.

Entourer les jeunes parents

"Ce qu'il faut retenir de ce syndrome, insiste le docteur Catherine Salinier, c'est que, au moment où le parent est à bout, il ne peut plus se contrôler. Par définition, il est donc trop tard pour l'arrêter. Donc, l'important, c'est la prévention." La pédiatre incite d'abord l'entourage familial et médical à avoir un discours préventif et d'alerte : "les jeunes parents sont trop souvent inexpérimentés. On ne leur a pas expliqué ce qu'il fallait faire ou pas quand un bébé pleure ou qu'un bébé crie. Souvent, ils n'ont pas de ressources dans leur environnement, soit parce que la famille est isolée et soit surtout parce qu'ils n'osent pas demander de l'aide. Parce que quand on vient d'avoir un bébé, on est censé être très heureux alors que ce n'est pas toujours le cas."

Poser le bébé dans son lit, sur le dos, et changer de pièce

Concrètement, Catherine Salinier conseille, quand vous sentez que la colère monte et que votre bébé vous exaspère, de le poser dans son lit sur le dos, de changer de pièce, de mettre de la musique, d'aller essayer de se détendre et de revenir le voir après. "Il vaut bien mieux que le bébé crie sans qu'on puisse le calmer parce qu'il est dans son lit en sécurité", précise la pédiatre, "plutôt que de laisser monter sa colère et d'en arriver à un geste incontrôlé. Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde", insiste-t-elle.