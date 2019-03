Tabac : 1,6 million de fumeurs quotidiens en moins en deux ans

La baisse du nombre de fumeurs continue. Au total, 1,6 million de personnes ont arrêté de fumer depuis deux ans, selon le gouvernement.

Dans le détail, quelque 600.000 fumeurs quotidiens ont arrêté le tabac lors du premier semestre 2018. Ils s'ajoutent à la baisse d'un million qui avait été observée en 2017 et avait été qualifiée d'"historique" par le gouvernement l'an passé.

Paquet de plus en plus cher cher et paquet neutre

Après l’augmentation moyenne de 94 centimes d’euro en mars, les ajustements de juillet, et une légère hausse en août, les prix de certains paquets de cigarettes évoluent encore en ce début d'année 2019. Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes reste stable à 7,90 euros.

D'ici fin 2019 le prix des cigarettes aura augmenté de 1,10 euro à 1,20 euro selon les marques. Le gouvernement s'est fixé pour objectif que le paquet de cigarettes coûte 10 euros en novembre 2020, afin de réduire la consommation de tabac. En mars dernier, juste après la hausse d'un euro du prix du paquet de cigarettes, les ventes avaient reculé de près de 20%.

Le paquet neutre joue aussi son rôle. Avec une couleur sombre et des photos chocs, ce paquet a un effet répulsif, selon une étude de Santé publique France datée de janvier dernier.

Rejetée par les buralistes et les industriels du tabac, la politique de hausse des prix est soutenue par des médecins et associations qui dénoncent les milliers de morts causés chaque année par la cigarette. Responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, le tabac tue quelque 75.000 Français par an.