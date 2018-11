Tabac : les ventes de substituts nicotiniques en forte augmentation depuis le mois de septembre en France

Les Français se tournent de plus en plus vers les substituts nicotiniques pour arrêter de fumer.

Les ventes de substituts nicotiniques pour arrêter de fumer explosent en France. Plus de 300.000 Français en achètent tous les mois depuis septembre, d'après franceinfo, alors que s'achève le "Mois sans tabac". En juin dernier, déjà, les ventes avaient augmenté. Après une chute en juillet et août, l'effet "bonne résolution" de la rentrée semble avoir joué, et les ventes explosent.

66% d'ordonnances en plus

Pour aider les Français à arrêter de fumer, le gouvernement a instauré depuis quelques mois le remboursement de ces substituts par la Sécurité sociale. Jusqu'en mai dernier, les fumeurs pouvaient bénéficier de 150 euros de remboursement par an pour les substituts nicotiniques. Désormais, il n'y a plus de plafond, et il n'est plus nécessaire d'avancer l'argent en pharmacie. Conséquence, les ordonnances des médecins ont bondi : 66% de plus par rapport à l'année dernière.

Bientôt une génération de non-fumeurs ?

Près de 40% des patchs ou gommes à mâcher présents sur le marché sont remboursés par la Sécurité sociale. 100% des substituts le seront dès le 1er janvier.

Avec le paquet de cigarettes qui frôlera bientôt les 10 euros, et le remboursement par la Sécurité sociale des substituts nicotiniques, le gouvernement espère parvenir à la première génération d'adultes non-fumeurs, en France, d'ici 15 ans.