Tabac - En novembre, on arrête ensemble !

Pour la deuxième année consécutive, le Ministère de la Santé et l'Assurance Maladie organisent l'opération "Mois sans tabac". Le principe consiste à essayer d'arrêter en groupe. L'Occitanie est parmi les trois régions françaises ou l'on fume le plus et 37% des jeunes de 17 ans fument tous les jours

"En novembre, on arrête ensemble !"

Avec la deuxième édition du "Mois sans tabac", novembre sera donc une nouvelle fois l'occasion d'encourager les Français à arrêter de fumer, après le succès rencontré par l'opération l'an dernier. L'année dernière, en Occitanie, plus de 17.000 fumeurs avaient déjà participé à cette opération, individuellement ou par le biais de leur entreprise.

Plusieurs outils sont mis à disposition des candidats à l'arrêt du tabac: un kit pour aider les fumeurs (disponible sur simple inscription en ligne), une application mobile, un numéro d'appel gratuit, le 39 89, ainsi qu'un groupe Facebook pour ne pas craquer !

Le kit, disponible sur simple demande lors de l'inscription en ligne © Radio France - Guillaume Roulland

On ne sait pas encore si ce type d'opération est réellement efficace, car elle est encore récente. Mais elle a le mérite de proposer des méthodes douces et des astuces simples.

Le Docteur Anne Stoebner est addictologue à l'institut du cancer de Montpellier. Selon elle, pour réussir à arrêter de fumer, il faut essayer, et réessayer sans cesse, même en cas d'échec.

Le docteur Anne Stoebner Copier

Monique Cavalier, la Directrice Générale de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie, dresse quant à elle un constant très inquiétant. La région Occitanie est parmi les trois régions françaises ou l'on fume le plus, et 37% des jeunes de 17 ans fument tous les jours. Des chiffres alarmants, mais qui ont des explications.

Monique Cavalier, Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie Copier

Pour participer à l'opération "Mois sans tabac", il suffit de s'inscrire en ligne sur le site www.tabac-info-service.fr. Vous recevrez alors votre petit kit individuel, ou plusieurs kits si vous vous inscrivez en tant qu'entreprise.