Tabac : entrée en vigueur des nouveaux prix des paquets de cigarettes ce 1er janvier

C’est l'un des nombreux changements du 1er janvier. Après l’augmentation moyenne de 94 centimes d’euro en mars, les ajustements de juillet, et une légère hausse en août, les prix de certains paquets de cigarettes évoluent encore en ce début d'année 2019.

Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes reste stable à 7,90 euros. Si le prix du paquet de Gauloises blondes reste à 8 euros, tout comme celui des Lucky Strike Bleu Classic, inchangé à 7,70 euros, ou encore celui des Camel (sans filtre) stable à 7,90 euros, les consommateurs vont payer plus cher un certain nombre de références.

Le paquet de 20 cigarettes Marlboro Red (groupe Philip Morris), qui coûte 8 euros depuis le 1er mars (contre 7,30 euros auparavant) va coûter 8,20 euros. Le prix des Dunhill Rouge Select et Bleu Regular progresse de 30 centimes. Il s'agit de la septième révision des prix du tabac depuis l'arrivée du gouvernement Macron en mai 2017, après quatre années de stabilité.

D'ici fin 2019 le prix des cigarettes aura augmenté de 1,10 euro à 1,20 euro selon les marques. Le gouvernement s'est fixé pour objectif que le paquet de cigarettes coûte 10 euros en novembre 2020, afin de réduire la consommation de tabac. En mars dernier, juste après la hausse d'un euro du prix du paquet de cigarettes, les ventes avaient reculé de près de 20%.

Rejetée par les buralistes et les industriels du tabac, la politique de hausse des prix est soutenue par des médecins et associations qui dénoncent les milliers de morts causés chaque année par la cigarette. Responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, le tabac tue quelque 75.000 Français par an.