Après l’augmentation moyenne de 94 centimes d’euro en mars et les ajustements de juillet, les prix des paquets de cigarettes vont légèrement évolué à partir de ce lundi 20 août.

Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes va rester stable à 7,90 euros, avec des tarifs allant de 7,60 euros et 9,30 euros et "près de la moitié des paquets de 20 cigarettes à toujours un prix égal ou supérieur à 8 euros", selon un arrêté publié mardi 31 juillet au Journal officiel.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif que le paquet de cigarettes coûte 10 euros en novembre 2020, afin de réduire la consommation de tabac. En mars dernier, juste après la hausse d'un euro du prix du paquet de cigarettes, les ventes avaient reculé de près de 20%.

En France, ce sont les fabricants de tabac, et non l'Etat, qui fixent les prix de vente aux consommateurs. Mais l'Etat peut inciter à des augmentations en faisant varier les taxes, qui représentent plus de 80% du prix. Le tabac rapporte environ 14 milliards d'euros par an aux autorités.

Rejetée par les buralistes et les industriels du tabac, la politique de hausse des prix est soutenue par des médecins et associations qui dénoncent les milliers de morts causés chaque année par la cigarette. Responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, le tabac tue quelque 75.000 Français par an.