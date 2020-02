Le prix du paquet de Marlboro, la marque de cigarettes la plus vendue en France, atteindra la barre symbolique des dix euros le 1er mars. Nouvelle étape de la stratégie du gouvernement qui vise à augmenter les taxes pour faire reculer la consommation.

Tabac : le paquet de Marlboro, les cigarettes les plus vendues en France, coûtera 10 euros le 1er mars

Comme prévu, le paquet de cigarettes va augmenter d'environ 50 centimes à partir du 1er mars. L'arrêté ministériel qui le prévoit a été publié au Journal officiel ce mardi. Le gouvernement mise sur l'augmentation des taxes pour faire reculer la consommation.

La barre des 10 euros franchie

Conséquence, le prix du paquet de Marlboro Red, la marque de cigarettes la plus vendue en France, va désormais coûter 10 euros, contre 9,30 euros actuellement. Une barre symbolique que l'exécutif avait initialement prévu pour novembre 2020. Parmi les autres marques du groupe Philip Morris, les Winston passent à 9,60 euros. Chez le concurrent Japan Tobacco International, le prix des Camel sans filtre passe à 9,80 euros contre 9,10 euros actuellement, soit une hausse de 70 centimes. Quant aux Lucky Strike Bleu Classic, elles coûteront 9,40 euros le 1er mars, contre 8,90 euros auparavant, et les Winfield Rouge 9,60 euros.

Le paquet de Marlboro n'est toutefois pas le plus cher vendu dans l'Hexagone : les Gauloises brunes de Seita (filiale française du britannique Imperial Brands), qui coûtaient déjà 10 euros depuis le 1er novembre dernier, passent à 10,60 euros, et les Gitanes brunes à 11 euros, contre 10,50 euros auparavant.

Chute des ventes

C'est la dixième révision des prix du tabac depuis l'arrivée du gouvernement Macron en mai 2017, après quatre années de stabilité. Le 1er mars 2018, l'exécutif avait fortement relevé les taxes, conduisant le prix du paquet moyen à atteindre 8 euros, contre 7,30 euros auparavant pour les Marlboro Red par exemple. Depuis, les taxes augmentent de 50 centimes deux fois par an, en mars et en novembre, dans le but affiché de réduire la consommation de tabac.

Ces hausses de prix ont fait chuter les ventes de 9,32% en 2018 et de 7,2% l'an dernier. Selon les cigarettiers, ce renforcement de la fiscalité fait exploser le marché parallèle. En attestent "des saisies douanières de tabac illicite de plus en plus nombreuses", a affirmé à l'AFP Pascal Marbois, directeur des affaires publiques de British American Tobacco (BAT) France.

Pour les anti-tabac, la politique gouvernementale, qui associe une hausse des prix à d'autres mesures -remboursement des traitements antitabac, paquet neutre-, mais aussi l'essor du vapotage, a motivé un nombre important de personnes à arrêter la cigarette. Responsable de cancers et de maladies cardiovasculaires, le tabac tue quelque 75.000 Français chaque année.