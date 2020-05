Tabac : les cigarettes au menthol interdites à la vente à partir de ce mercredi

Depuis ce mercredi, les cigarettes mentholées et aromatisées sont interdites à la vente en France et dans toute l'Union européenne.

Après quatre années de retrait progressif, l'interdiction de vente des cigarettes au menthol s'applique à partir de mercredi dans toute l'Union européenne. Une décision qui découle d'une directive européenne datée du 3 avril 2014 et qui entre en vigueur ce mercredi 20 mai.

Un produit d'appel pour les jeunes

Elle interdit "la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac", peut-on lire dans le Code de la Santé publique.

Selon de nombreuses associations anti-tabac s'appuyant sur des études scientifiques, les cigarettes mentholées ou aromatisées réduiraient la sensation d'irritation d'une cigarette classique, permettant au fumeur d'inhaler plus profondément la fumée et de la garder davantage dans les poumons. Elles rendraient plus "accro" que les autres, notamment chez les plus jeunes.

Un fumeur sur deux ignorait l'interdiction

D'après les chiffres du mensuel professionnel du monde buraliste "Losange", revue professionnelle, les produits au menthol représentent 8% des ventes en volume de cigarettes en 2019, soit 4,4 milliards d’unités livrées dans le réseau des buralistes en 2019 pour un million de consommateurs/fumeurs adultes concernés.

Une organisation de consommateurs, Forum Konsumentow, a publié une enquête dont il découle qu'une semaine avant la date limite, 51% des fumeurs ignoraient l'arrivée de l'interdiction et 20% se disaient prêts à acheter des cigarettes au menthol au marché noir, assez développé et où circulent des cigarettes de provenance incertaine.