Tabagisme chez les jeunes : plus de six lycéens sur dix testent la cigarette selon une étude stéphanoise

Plus d'un lycéen sur deux a déjà essayé la cigarette électronique (54% chez les 15-18 ans) et le taux d'expérimentation de la cigarette en général dépasse les 60%, selon une étude menée à Saint-Étienne entre 2018 et 2020 par l'université Jean-Monnet, l'École des mines, la faculté de médecine et le CHU, auprès d'élèves du lycée Honoré-d'Urfé. Mabrouk Nekaa, le directeur du département des sciences de l'éducation à l'université Jean-Monnet, a participé à cette étude.

France Bleu Saint-Étienne Loire : D'après vos constations Mabrouk Nekaa, le tabac est encore attrayant pour les jeunes ?

Mabrouk Nekaa : Oui, pour l'expérimentation. En effet, les jeunes vont toujours expérimenter le tabac. Mais on voit aussi une progression de l'expérimentation du vapotage. Donc on voit ce nouvel usage de plus en plus, et si on parle encore de nouveaux usages qui sont des cigarettes électroniques jetables, des "puffs", où là encore on n'a pas d'études, mais on voit en effet un petit engouement pour ces cigarettes électroniques. Le tabac est stable, voire progresse, mais on sait que pour les 18-75 ans, le tabac n'a pas baissé ces dernières années, malgré les années d'avant où ça baissait.

C'est ce que révèle une étude sur laquelle s'appuyait le ministre de la Santé il y a une quinzaine de jours, avec des indicateurs assez inquiétants pour la progression du tabagisme en France. Je reviens sur l'étude à laquelle vous avez participé, Mabrouk Nekaa : ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui les jeunes sont plus curieux, restent curieux de savoir quels sont les effets, les sensations du tabac ?

Oui, l'expérimentation. Le tabac, c'est la curiosité, c'est le goût, c'est l'autonomie, la liberté pour les lycéens. Après, sur le vapotage, on est plus sur le goût. Et aussi cette curiosité de découvrir et de faire de la vapeur.

Justement, la cigarette électronique, vous l'avez dit, il y a des goûts effectivement qui sont proposés, qui sont très variés même des fois des goûts un peu enfantins, bonbons. Est-ce qu'aujourd'hui, de ce que vous avez vu avec ces lycéens que vous avez suivis, c'est un produit qui est facile d'accès pour les jeunes ? Je rappelle qu'il y a une interdiction de vente aux mineurs.

Mais malheureusement on a toujours l'accès assez facile, que ce soit pour le tabac ou encore plus pour la cigarette électronique puisque justement les "puffs" peuvent s'acheter en grande surface ou dans différents magasins, avec ou sans nicotine, ce qui fait que l'accès est encore beaucoup plus facile. Et c'est un peu le danger puisqu'il est plus facile maintenant d'acheter une cigarette électronique qu'un paquet de cigarettes dans un bureau de tabac si on n'a pas 18 ans.

Travailler en prévention sur les fausses idées autour des cigarettes

C'est facile de les trouver, mais il y a quand même un coût pour le tabac aujourd'hui, peu importe sa forme. Le gouvernement, d'ailleurs, n'exclut pas de nouvelles hausses du prix du tabac cette année ou les années à venir. Ce n'est pas dissuasif pour les jeunes, pour les lycéens ?

Alors en effet, nous, quand on a commencé l'étude, les premiers résultats montraient que pour le tabac, c'était plutôt les lycées publics et plutôt le vapotage pour les lycées privés en fait, le vapotage étant un investissement de départ important. Mais aujourd'hui, ça change la donne puisqu'on a des cigarettes électroniques jetables. Donc, si on augmente, à mon avis auprès des jeunes, encore le paquet de cigarettes, je pense qu'ils vont encore plus se tourner vers la cigarette électronique jetable, la "puff", puisqu'elle est au même prix, voire un peu moins chère qu'un paquet de cigarettes et ça dure un peu plus longtemps.

Donc ça ne résoudrait pas forcément le problème de l'accès au tabac de tester le tabac ?

Non, l'expérimentation et la curiosité des jeunes seront toujours là. Et on voit toujours cette progression : en classe de seconde, on expérimente, on expérimente plus en première et puis on stabilise en terminale.

Le gouvernement a fixé comme objectif qu'en 2032, on arrive à une première génération sans tabac. Ça voudrait dire que les personnes qui sont nées après 2010-2012 ne fument pas du tout. Ça vous parait possible par rapport à ce que vous avez observé au lycée Honoré d'Urfé à Saint-Étienne ?

Est-ce qu'on y arrivera ? C'est une vraie question. Je pense que ça sera difficile, surtout dans la société actuelle dans laquelle on vit, puisque c'est assez anxiogène. On voit les jeunes quand ils se projettent dans l'avenir, entre les épidémies, l'inflation, etc, ils entendent tout ça. Et donc cette ambiance anxiogène amène à des consommations de produits, amène à des expérimentations, amène justement à tester des choses. Donc est ce qu'on y arrivera ? J'en doute un peu. Il y aura d'autres produits, vous savez, si ce n'est pas la cigarette électronique, ça sera encore un autre produit. Il y a toujours des produits, il y a de l'argent derrière, des milliards d'euros qui sont qui sont sur la table lorsqu'on fait des produits de cigarettes électroniques ou autres.

Mabrouk Nekaa, cette étude à laquelle vous avez participé, elle a quel objectif ? À qui, à quoi elle peut servir ?

Cette étude avait été financée par l'Inca, donc l'Institut contre le cancer, et puis aussi Saint-Étienne Métropole. Et l'objectif était de voir la consommation et l'évolution, puisqu'on sait que justement, il y en a qui rentrent par le tabac mais ils vont sur la cigarette électronique, ou alors on s'est posé la question aussi de savoir si l'entrée par la cigarette électronique amenait au tabac. Ça s'appelle "l'effet passerelle" et on a des soubresauts qui le démontrent mais on n'a pas assez de recul encore puisqu'il faut continuer l'étude. Mais cette étude était dans l'objectif de justement travailler avec les jeunes en prévention, en ayant sur ces fake news, sur ces fausses idées qu'ont les jeunes sur la cigarette, sur la cigarette électronique, etc., en pensant que c'est anodin.

Vous avez des pistes justement pour pour aider à contrer ces fausses idées qui circulent ?

Absolument, avec la Rotonde et puis avec le centre Hygée de Saint-Étienne, le Centre de prévention des cancers, on a l'objectif justement de mettre des séances d'éducation avec les jeunes et pour les jeunes, construites par les jeunes. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui m'occupe du service sanitaire (les étudiants en médecine à la fac de médecine qui doivent faire de l'éducation à la santé) c'est un levier de faire de la prévention par "les grands frères" et donc auprès des jeunes fumeurs ça sera encore plus important. C'est ce qui se passe.