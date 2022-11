Lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : 30 ans après sa loi, "la société a changé" pour Claude Évin

Souvenez vous, il y a 30 ans, il était encore possible de fumer dans les restaurants, les entreprises, les universités, ou encore les plateaux de télévision ! Une ère qui a pris fin le 1er novembre 1992 : date d'entrée en vigueur de la loi Évin en France, promulguée le 10 janvier 1991. Elle contenait plusieurs volets contre l'alcoolisme et le tabagisme : notamment l'interdiction de fumer dans certains lieux collectifs clos et l'organisation des zones non-fumeurs, l'interdiction de la publicité directe ou indirecte sur le tabac et l'alcool, ou encore l'exclusion de l'indice de prix (soit la possibilité de faire augmenter le prix du tabac).

ⓘ Publicité

C'est un ancien député de Loire-Atlantique, Claude Évin, qui a porté cette loi en 1991, alors qu'il était ministre de la Santé. Entre assimilations et retours en arrière, il dresse le bilan, trois décennies après son entrée en vigueur.

Claude Evin, ancien ministre de la santé et ancien député de Loire-Atlantique © AFP - KENZO TRIBOUILLARD / AFP

L'interdiction de fumer dans les espaces publics clos, une mesure assimilée

Aujourd'hui, Claude Évin se satisfait du respect de la loi dans la lutte contre le tabagisme. "La société a changé dans son comportement", décrit l'ancien ministre qui se souvient de l'hostilité de certains, au moment de la mise en œuvre. Notamment de la part de quelques membres du patronat, qui craignaient des "affrontements entre les fumeurs et les non-fumeurs".

Constat en 2022 : c'est accepté. "C'est passé dans les comportements", ajoute le ministre de la Santé qui s'en félicite, "quand on va au restaurant, on ne peut qu'apprécier de ne pas être gêné par de la fumée de cigarette, même quand on est fumeur."

loading

Avec la loi Évin promulguée il y a 30 ans, fumer a donc été interdit dans les écoles ou au travail par exemple, mais il y avait des zones fumeur. Ce n'est qu’en 2007, avec l'application d'un nouveau décret, que les cigarettes ont totalement disparu dans les lieux publics et des transports, à l'intérieur.

Le retour des publicités d'alcool

En revanche, sur le volet alcool, selon Claude Évin, plusieurs coups ont été portés à sa loi concernant la réglementation de la publicité .

Le volet tabac dans la loi n'a pas été remis en cause, le volet alcool l'a été.

Claude Évin rappelle qu'il avait interdit toute affiche de publicités pour l'alcool, sauf dans les lieux de production. "Aujourd'hui, l'affichage en faveur de l'alcool est partout sur nos murs", fait-il remarquer.

C'est dû à diverses modifications du texte, également concernant la manière de présenter les produits liés à l'alcool, "avec des velléités des industriels de les présenter en permanence sous un angle attrayant." Pour lui, "on ne peut pas présenter ces produits de manière banale", mais il le déplore : ce sujet sensible sera difficile à réintégrer dans les débats législatifs.

L'ancien ministre rappelle qu'il faut combiner divers mesures pour faire diminuer la consommation d'alcool ou de tabac, il appelle à la vigilance permanente face à ces images pouvant valoriser ces produits.

À lire aussi Assouplissement de la loi Evin : les consommateurs tout aussi divisés que les politiques

Entre 1990 et 2018, selon Santé Public France, la mortalité due au cancer du poumon a diminué d'1.2% par an chez les hommes, mais augmenté de 3.5% par an chez les femmes.