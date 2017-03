Tablettes, smartphones, télévisions, ces écrans qui hypnotisent nos enfants et nos ados

Des dessins animés à la télévision aux jeux pour tablettes en passant par les smartphones et les ordinateurs, les écrans se multiplient dans les foyers. Si leur utilisations n'est pas à proscrire totalement tous les spécialistes le disent : il faut fixer des règles !

Ce sont des objets que l'on retrouve de plus en plus fréquemment au pied du sapin à Noël : tablettes, smartphones, consoles de jeux. Nos enfants en raffolent dès le plus jeune âge. Mais attention une utilisation prolongée peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, notamment sur la vision, l'audition et la concentration.

"Quand on fait de la route en voyage, la tablette c'est magique, on n'entend plus personne pendant trois heures". Marie, maman d'Aix en Provence, a pourtant une règle simple à la maison : pas de télévision, de jeux vidéo, ou de tablette pendant plus d'une demi heure chaque jour pour ses enfants.

Ce n'est pas toujours facile d'imposer ces règles estime Françoise, grand-mère : il font tout avec la musique sur les oreilles et leur téléphone, les devoirs, les repas, les sorties. Ses petits enfants ont 10, 14, 18 ans, et à cette âge là, les enfants peuvent rapidement développer une addiction aux écrans.

"On les utilise même dans la salle de cour" précise Adrien, Ryad et Aurélien, lycéens d'Aix en Provence. "Surtout les filles, elles sont toujours en train de s'envoyer des messages". Les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les texto ont décuplé leurs besoins. "On est né avec" disent ces ados, et puis nos parents ont toujours les yeux rivés sur leur téléphone pour lire leurs mails.

Et pourtant des règles existent et sont indispensables : 1H de temps d'écran par semaine en fonction de l'age de l'enfant : 4 ans = 4 heures, 7 = 7 heures et ainsi de suite. d'autres préfèrent la règle du 3-6-9-12 : pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeux avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans, pas d'internet sans adulte avant 12 ans.