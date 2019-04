Talence : un projet Bahia bien engagé, les opposants sans illusions

Talence, France

Ce projet d'un nouveau genre, mariage entre un hôpital militaire public et un hôpital privé, implique la démolition partielle d’un bâtiment qui fait l’objet d’une protection patrimoniale dans le Plan Local d'Urbanisme. C'est pour cette raison que la population pourra consigner, dès ce mardi et jusqu'au 24 mai, ses remarques à l'occasion de cette enquête publique, dans les quatre communes concernées, Bègles, Talence, Villenave d'Ornon, et Bordeaux.

Les opposants au projet affirment, sans illusions, que ''rien n'est perdu face à une décision aberrante financièrement comme socialement", n'empêche que les travaux ont déjà commencé sur le site de Bagatelle, notamment ceux du futur parking qui passera de 400 à 700 places.

Le 2e centre hospitalier de la Métropole

La partie médicale sera livrée pour 2022, les partenaires du projet veulent en faire un ensemble hospitalier de référence et très performant, pour en faire le 2e centre hospitalier de la Métropole derrière le Chu de Bordeaux.

Performant à l'image des urgences qui devraient passer de 28 000 à 40 000 admissions par an. On y prévoit par an 240 000 consultations externes dans un premier bâtiment de 5000 mètres carrés qui accueillera également les services administratifs. 15000 interventions chirurgicales, 3000 accouchements sont prévus dans un second bâtiment de 17000 mètres carrés. 450 lits seront ouverts au total.

L'un des partenaires John Bost spécialisé dans le traitement des polyhandicapés et des pathologies de santé mentale, aura son propre bâtiment. Il ouvrira en février 2021 et sera composé de 100 lits. Le financement est à hauteur de 30 millions d'euros pour un investissement global de 90 millions d'euros. Au total 450 lits seront ouverts dans ce projet Bahia, aujourd'hui appelé "Bagatelle 2022".

La Fondation John Bost aura son propre batiment

Les militaires continueront de développer, avec 250 personnes, leurs activités de prise en charge des patients dans le domaine nucléaire, chimique et bactériologique. 1400 personnes travailleront globalement sur le site.

Bahia, c'est aussi un programme immobilier sur la partie est de la parcelle (7000 mètres carrés), le long de la route de Toulouse. L'opérateur Cogedim construira 250 logements et des commerces. Le projet immobilier sera livré en mai 2023.

Un service d'urgence sans héliport

Le Comité Robert Picqué pour la défense et le développement de l'hôpital public ne digère toujours pas le projet Bahia. Il invite donc tous les opposants à exprimer leur refus de la fermeture d'un hôpital performant. Leur porte parole, le docteur Bernard Coadou, note que le service d'urgence sera privé de l'héliport, faute de place sur le nouveau site de Bagatelle. Il constate que "l'Etat n'aurait plus d'argent pour maintenir un hôpital public, mais s'apprêterait à injecter 30 millions d'euros dans ce projet au bénéfice d'une structure privée et confessionnelle. Est-ce acceptable ?" se demande l'opposant.

