Tallende : les parents de Robin se relaient au chevet de leur fils à l'hôpital des enfants de Seattle

Robin, le jeune Tallendais atteint d'une leucémie est soigné à l'hôpital des enfants de Seattle depuis une semaine. Pour l'instant, Robin se repose et ses parents se relaient à son chevet. Finalement, il ne retourneront pas en France après les prélèvements de cellules programmés ce mercredi.

Cela fait cinq ans que Robin lutte contre une leucémie. Après l'échec d'une deuxième greffe de moelle osseuse, il ne restait plus que ce voyage aux Etats-Unis et ce traitement par modification génétique de lymphocite. Le Seattle children's hospital fait partie des trois centres aux états unis à mettre en œuvre ce traitement révolutionnaire mais au coût astronomique de 400 000 euros. Les parents de l'adolescent ont alors actionné plusieurs leviers, notamment avec un dossier envoyé à la Sécurité sociale qui va prendre en charge une partie des soins médicaux. "C'est la première fois que cela arrive en France pour un patient comme Robin!" indique Laurent Kieffer, le papa de Robin.

Robin avant son départ pour les Etats-Unis - Laurent Kieffer

300 000 euros récoltés

Pour fédérer la solidarité, les parents de Robin ont également monté une association Pour le prix d'une vie. Et une page Facebook a été créée. Le bel élan de solidarité a permis de récolter environ 300 000 € , une somme qui permet d'envisager sereinement le séjour de la famille aux Etats-Unis. D'ici quelques jours, Valentine, la jeune soeur de Robin devrait rejoindre ses parents à Seattle. "on guérit aussi avec le tête et le coeur, souligne Cédric Gérard,de l'association Pour le prix d'une vie, il est important que la cellule familiale soit reconstituée autour de Robin."

Robin reste à Seattle

Pour l'instant, Robin se repose dans sa chambre d'hôpital auprès de ses parents qui se relaient à son chevet. Ses 14 heures de voyage vers les Etats-Unis l'ont beaucoup affaibli, de plus, il a attrapé une pneumonie. Les médecins essaient de lui faire prendre des forces avant son prélèvement de cellules prévu le mercredi huit novembre. On sait déjà que Robin restera à Seattle attendre les résultats. Cela peut prendre jusqu'à six semaines.

La solidarité pour Robin se poursuit sur le site www.pourleprixdunevie.com. Plusieurs événements sont organisés pour soutenir la famille, notamment le dimanche 19 novembre au stade Municipal Jean Tixier à Tallende à partir de 8h30, au programme, course, randonnées, activités pour les enfants.