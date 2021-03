Tarbes : dix managers de l'entreprise AAA positifs au Covid-19, la plupart au variant anglais

Tout commence le 19 février dernier. Les syndicats de l'entreprise d'aéronautique AAA sont alertés d'une CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail) extraordinaire, qui a "pour but de nous informer de la situation du site de Tarbes suite à la détection de plusieurs cas de Covid positifs", explique Julien Da'Rolt, délégué CFDT. Dix cas ont été détectés chez les managers du site tarbais (Hautes-Pyrénées), la plupart au variant anglais. Selon le syndicaliste, ces cadres ont été renvoyés chez eux, en télétravail. Les cas contacts ont ensuite été testés, puis finalement les trois quarts des salariés quelques jours plus tard sur la base du volontariat. Ce qui a permis d'identifier quelques cas positifs supplémentaires, sans que l'ARS ne précise combien.

Un manque d'informations dénoncé par les syndicats

Ce que dénoncent les syndicats, c'est de ne pas être suffisamment tenus au courant selon eux. "Le problème, c'est que nous, en tant qu'élus, on n'a pas vraiment de retour et pas trop notre mot à dire alors qu'on peut se poser des questions légitimes, trouver des solutions et faire en sorte que ça n'arrive plus", assure Julien Da'Rolt. "Ça mériterait une enquête plus poussée sur place pour vérifier que tout soit fait", ajoute-t-il, "est-ce que c'est suffisamment aéré, est-ce qu'il y a suffisamment de matériel de protection ?"

Un deuxième dépistage massif ce mardi

Un second dépistage massif est organisé ce mardi sur le site de l'usine, en partenariat avec l'ARS et la médecine du travail. Histoire de vérifier qu'il n'y a pas de nouveau cas et que les salariés contaminés ne le sont plus après leur isolement.

Il s'agit du 6e foyer de contamination connu dans un espace collectif, c'est-à-dire une collectivité ou une entreprise privée, dans les Hautes-Pyrénées depuis environ trois semaines.