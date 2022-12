Tarifs de consultation, conditions d'exercice : les médecins libéraux de nouveau appelés à la grève

Le mouvement avait été très suivi dans certaines régions les 1er et 2 décembre. Les médecins généralistes libéraux sont de nouveau appelés à faire grève jusqu'au 2 janvier pour demander une hausse du tarif de la consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. L'appel, à l'initiative du collectif Facebook "Médecin pour demain", tout comme au début du mois, est relayé par plusieurs syndicats de praticiens dont le SML (Syndicat des médecins libéraux), la FMF (Fédération des médecins de France) et l'UFMLS (Union française pour une médecine libre).

Fermer les cabinets pendant les fêtes

Lancée dès début décembre par le collectif "Médecin pour demain", qui rassemble plus de 15.000 personnes sur Facebook, l'appel à la grève cours du 25 décembre au 2 janvier. Mais en fonction des syndicats et des départements la durée de la grève peut être élargi.

Ce week-end déjà, les médecins des Pyrénées-Orientales étaient appelés à faire grève du 24 décembre au 31 décembre. Dans la Vienne , le mouvement débuté ce samedi se prolonge jusqu'au 5 janvier. Jour d'une grande journée de manifestations à l'appel de l'Union française pour une médecine libre , qui a déjà appelé à fermer les cabinets tous les samedis de décembre.

Augmentation du prix de la consultation

Comme en décembre, les médecins et leurs représentants réclament une revalorisation du prix de leur consultation, pour faire face à l'inflation et à la détérioration de leurs conditions d'exercice. Le tarif de 50 euros, prôné par le collectif "Médecin de demain", n'est pas repris par tous les syndicats, mais l'augmentation du prix de la consultation est une revendication commune.