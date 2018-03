Carmaux, France

La clinique Sainte-Barbe construite par la Société des Mines de Carmaux à la fin du XIXème siècle est un pôle de radiologie et de gériatrie. Elle accueillait jusque là ce que tout le monde appelle là-bas un SAP pour "service d'accueil de proximité", les petites urgences en fait, dans le jargon les soins non programmés. Il s'agissait d'un médecin, un infirmier, un plateau technique pour soigner la bobologie type coupures, maux, coups. Depuis le 1er mars dernier, le service est fermé, ou transféré selon les versions. Or, dans un bassin sinistré socialement et démographiquement, la mobilisation est très forte, même une fois le glas sonné.

La Municipalité de Carmaux suit cette affaire de très près. - Compte Facebook de la Ville de Carmaux

Nous avons une population âgée, et une sociologie difficile avec des jeunes couples en difficulté, des anciens mineurs. Imaginez, des gens de 85 ans qui parce qu'ils se sont coupés un doigt doivent se faire transférer par les pompiers aux urgences d'Albi et y attendre cinq heures. Ça n'a pas de sens. — Alain Rousseau, président du conseil sanitaire territorial de santé du Carmausin-Ségala (CSTSC, le comité de soutien)

Un service historique et symbolique, fermé ou transféré ?

C'est d'abord un territoire qui voit partir ses médecins, à la retraite ou vers d'autres perspectives professionnelles comme c'est le cas pour les deux derniers. C'est aussi l'histoire d'une clinique, d'un service créé par le régime minier, même si aujourd'hui les mineurs ne représentent que 20% des patients. Ses structures sont gérées par un organisme assurant une mission de service public : la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les Mines, Filieris étant sa marque. Et ce SAP, il avait déjà été question de le fermer il y a sept ans.

Annoncé à l'automne dernier, la fermeture a bien eu lieu le 1er mars dernier. Le "transfert" précise Filieris.

Depuis le transfert, le centre de santé a reçu 45 patients en soins non programmés seulement en trois semaines. Et plus de la moitié avait un médecin traitant, c'est là qu'ils auraient dû aller mais ils ont préféré aller à la clinique pour éviter l'attente. Oui, le SAP c'est une forme de confort. — Philippe Rognié, le directeur de Filieris Sud

Pour Filieris, le transfert a été effectué, le centre de santé effectue toutes les missions du SAP à l'exception des plâtres (il faut un orthopédiste) et des urgences pour lesquelles le SAP n'avait pas les autorisations. "Qu'on ne nous fasse pas le procès du désert médical, nous sommes les seuls à recruter des médecins dans le coin. Cette année, nous avons embauché trois médecins : un au centre de santé, un à la clinique et un à Cagnac-les-Mines", poursuit Philippe Roguié. Pour le maire de Carmaux et le CSTSC, ce centre de santé ne sert qu'à "faire des ordonnances", les locaux du centre de santé ne seraient pas adaptés car dédiés à du tertiaire pas à l'accueil de malades.

Nous sommes à une demi-heure de route des urgences d'Albi, qu'il ne sert à rien d'engorger encore plus. Garder le SAP n'aurait pas coûter cher. En plus, il y a des études de 2010 et 2012 qui attestent de la pertinence de ce service, pourquoi serait-on privé de cette richesse? La clinique a été bâtie par les Mines, c'est un organisme privé certes, mais qui a vocation de service public, pas un supermarché de la santé. — Alain Espié le maire de Carmaux

Les défenseurs du SAP avaient déjà mobilisé près de 500 personnes dans les rues en novembre dernier. Ils étaient encore près de 200 lors de la dernière réunion publique lundi dernier. Après un rassemblement devant l'ARS à Albi mercredi dernier, ils se donnent à nouveau rendez-vous ce lundi 26 mars devant les locaux de Filièris à Carmaux, puis encore jeudi devant la communauté de communes du Carmausin-Ségala. Ils réclament une table-ronde avec les élus ruraux, l'ARS (qui toutefois ne souhaite pas intervenir pas dans ce dossier puisqu'ils s'agit d'une restructuration interne), Filieris, les médecins et la population.