Tarn : un nouveau médecin généraliste salarié bientôt installé à Blaye-les-mines par Filieris

Blaye-les-Mines, France

Le centre de santé de Carmaux avec ses six médecins généraliste fonctionne tellement bien qu’il fait des émules. Une annexe est en train d’être montée dans la commune voisine de Blaye-les-Mines. Un septième médecin salarié y sera installé. La première pierre a été posée hier.

15 centres en Occitanie et une quarantaine de médecins salariés

Ces centres de santé avec des médecins salariés, c’est une des réponses qui fonctionne dans les zones sous-dotées médicalement. Le groupe de santé Filieris ( qui était réservé pendant des décennies au mineur et qui est ouvert à tous depuis 15 ans ) a ouvert 15 centres de santé en Occitanie ( Tarn, Aveyron, Gard et Hérault) et y emploie une quarantaine de médecins généralistes.

Des médecins reçoivent donc leur salaire de Filieris en fonction d’une grille salariale et d’une nombre de patients qu’ils accueillent. Des médecins qui ne surtout travaille pas seul. Ils peuvent avoir des horaires fixes s'ils le veulent. Une vraie réponse au problème de démographie médicale. Ils ont aussi la force d'un groupe de santé fort qui leur propose formation, matériel de pointe et qui fait les taches administratives.

400.000 euros et la mairie propriétaire du bâtiment

Le centre de santé de Blaye les Mines va coûter 400.000 euros. La mairie est propriétaire. Elle explique avoir réuni très facilement les financements avec l’aide du département, de la Région et de l’Etat. Le maire, André Fabre, qui a fini avec une petite blague " attendez septembre pour tomber malade puisque le centre ouvrira à la rentrée."

