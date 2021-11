Taux d'incidence exceptionnellement fort en Ardèche : le préfet relance les contrôles

Le taux d'incidence est repassé à 100 cas positifs pour 100.000 habitants en France. Si la Drôme est exactement dans la moyenne, l'Ardèche caracole en tête avec 184 cas positifs pour 100.000 habitants. La faute au relâchement des gestes barrières et à une population moins vaccinée qu'ailleurs selon le préfet de l'Ardèche Thierry Devimeux qui était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mardi matin.

Comment expliquer ce taux aussi élevé en Ardèche ?

Ce qu'on peut constater simplement, c'est que le taux d'incidence est le reflet de la circulation du virus. Le virus circule en Ardèche plus vite, plus fort qu'ailleurs. Pourquoi ? Probablement deux raisons. Une vaccination qui est encore insuffisante. Une partie de la population significative en Ardèche n'est pas vaccinée et certainement aussi un relâchement dans les gestes barrières qui fait que lorsqu'il y a des rassemblements de personnes dans des clubs sportifs, des clubs du troisième âge, des activités où on se retrouve en groupe, on fait plus suffisamment attention à l'application des gestes barrières et le virus se transmet.

Combien de personnes en Ardèche ne sont pas vaccinées ?

Pas loin de 40.000 personnes. La tranche d'âge la plus problématique, c'est la tranche d'âge des 25-55 ans qui est encore sous-vaccinée. Notre taux de vaccination pour cette tranche d'âge, en Ardèche, est de dix points de moins que la moyenne nationale. C'est énorme.

Y-a-t-il des secteurs géographiques qui sont plus concernés ?

Toute l'Ardèche est concernée. Mais on peut dire quand même qu'il y a un coup de projecteur à donner dans la partie sud du département avec, dans certaines communautés de communes des taux d'incidence qui montent à 500 ou 600 [NDLR : Pays d'Aubenas, Beaume-Drobie, Sources et Volcans et Val de Ligne selon l'ARS]. Dans cette partie-là, les taux de vaccination sont plus faibles.

Est ce que vous comprenez que ce discours parfois du mal à passer parce que le virus circule aussi, à travers les gens vaccinés ?

Certes mais quand on est vacciné, on fait circuler moins fort, on est moins contaminant et donc le virus circule moins vite entre personnes vaccinées quand on est vacciné. On peut aussi développer la maladie malheureusement, mais au moins, on ne développe pas ou très rarement des formes graves. Donc, la vaccination, ce n'est pas une solution miracle qui marche à 100%. Mais c'est un dispositif qui permet de freiner la diffusion du virus. C'est donc une protection collective de la population. Tant qu'on n'a pas un taux de vaccination important, on aura cette difficulté là.

Puisque votre discours ne passe pas, comment on fait maintenant ?

Il faut redire, redire, remotiver, remobiliser les gens, essayer de persuader les gens, que ceux qui ont des questions aillent voir leur médecin pour essayer de trouver des explications, des réponses et d'être rassurés. Ceux qui ne veulent pas, il faut qu'ils comprennent qu'au delà de leurs propres motivations, de leur analyse de la situation, il faut qu'ils pensent aux autres et que se vacciner, c'est un geste altruiste pour protéger les autres.

De mon côté, en tant que préfet, je ne vais pas attendre que la situation devienne totalement catastrophique. J'ai écrit aux maires ce week-end pour demander d'être très vigilants dans l'application des gestes barrières dans les lieux publics, comme les marchés, par exemple, où là je vois bien qu'il y a un relâchement des gestes barrières. Il faut que les gens fassent attention. C'est des lieux où il y a une forte fréquentation. Je vais faire des contrôles. Demain, je serai sur le terrain avec les forces de gendarmerie pour aller contrôler un club sportif, pour m'assurer que dans les clubs de sport, il y a bien aussi le respect des gestes barrières et du sanitaire. Et puis, bien sûr, il faut aller se faire vacciner, en particulier la dose de rappel pour les personnes de plus de 65 ans pour être bien protégés, puisqu'on sait qu'avec le temps, la protection immunitaire baisse.

33 hospitalisations aujourd'hui en Ardèche. Il y en avait 8 fois plus il y a un an exactement la même période. Est-ce si grave ?

Il faut être prudent, il y a toujours un décalage de quinze jours trois semaines entre un taux d'incidence élevé et un taux d'hospitalisation. Mais c'est vrai, et on le dit depuis longtemps, que la vaccination permet d'éviter les formes graves. Il y a un an, à la même époque, nous étions dans la deuxième vague avec des taux d'incidence élevés et des taux d'hospitalisation très élevés. Ce n'est pas le cas cette fois ci. Preuve que la vaccination est une solution intéressante.

Si l'hôpital n'est pas débordé, pourquoi s'inquiéter ?

Je ne vais pas attendre la suite, que la situation devienne dramatique pour agir. Ma responsabilité, c'est d'anticiper. Quand je vois que le taux d'incidence progresse et progresse de manière quasiment exponentielle en ce moment en Ardèche, il faut que je prenne, que nous prenions des mesures pour essayer de freiner cette diffusion du virus. Les mesures, je le redis, c'est la vaccination et c'est l'application des gestes barrières et les contrôles de l'application de ces gestes barrières. J'ai constaté ce week-end sur plusieurs marchés d'Ardèche que les gens n'avaient pas le masque dans les marchés et que d'ailleurs les indications mises par les mairies n'étaient pas forcément très claires. Donc, il y a des gens qui, de bonne foi, pensent qu'aujourd'hui c'est fini. Eh bien, non ! Il faut absolument continuer à se protéger.