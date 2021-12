Taux d'incidence record dans le Lot qui ouvre un grand centre de vaccination à Cahors

La préfecture du Lot annonce l'ouverture d'un plus grand centre de vaccination à Cahors, dans l'Espace Valentré à partir du mardi 14 décembre. Dans le Lot, ka cinquième vague dépasse actuellement les situations précédentes. Le taux d’incidence s’élève à 553 cas pour 100.000 habitants. .

L'espace Valentré accueille des évènements culturels et sportifs à Cahors.

Jamais le Lot n'a connu un taux d'incidence aussi élevé. Au plus fort de la quatrième vague, en août dernier, le taux d’incidence atteignait 322. Cette fois, il dépasse les 500 cas pour 100.000 habitants. Les établissements de santé sont également sous tension depuis quelques semaines avec 41 personnes sont hospitalisées dont 5 en réanimation. La couverture vaccinale complète atteint 86,5 % de la population. Le Lot dispose de 14 centres de vaccination répartis dans l’ensemble du territoire, et les autorités organisent régulièrement des opérations éphémères comme celle du Sdis permettant la vaccination sans rendez-vous à Cahors et Figeac, le week-end.

À partir de mardi sur rendez-vous

Ce vendredi, les autorités sanitaires et étatiques annoncent l'ouverture d'un centre de vaccination de grande capacité à l’espace Valentré, à Cahors. Le centre sera ouvert, dans un premier temps, du mardi 14 au dimanche 19 décembre, de 9h à 19h, non stop, sur rendez-vous, en s’inscrivant sur Doctolib ou sur sante.fr.

Les personnes âgées de plus de 30 ans seront vaccinées avec le vaccin Moderna et les personnes âgées de 18 à 30 ans seront vaccinées avec le vaccin Pfizer. Cette distinction doit impérativement être opérée lors de la prise de rendez-vous sur Doctolib, sous peine de se voir automatiquement bloqué par l’application, et de ne pas pouvoir accéder à un rendezvous.

Des créneaux sont également disponibles dans le centre de vaccination de Cahors, situé à l’espace Clément Marot, et le centre de vaccination de Figeac.